Izveidots dokumentāls stāsts par sporta žurnālista Artura Vaidera karjeru

Kopā sanākot sporta žurnālistu saimes pārstāvjiem un sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, sirsnīgā gaisotnē notika dokumentālās filma "Latvijas sporta žurnālistika. Arturs Vaiders" pirmizrāde. Filma stāsta ne vien par sporta žurnālista Artura Vaidera karjeru, bet atklāj sporta žurnālistikas aizkulises, pamatprincipus un tās attīstību Latvijā.

Filmas pamatā ir unikāla un iepriekš nepublicēta intervija ar sporta žurnālistu Arturu Vaideru. Darbs sākotnēji veidots kā neliels atmiņu sižets, tomēr, vācot informāciju, intervējot kolēģus un laika biedrus, tā pārtapa par pilnvērtīgu televīzijas formāta dokumentālo filmu, kurā ar stāstiem dalās tādi sabiedrībā zināmi cilvēki kā Dāvids Ernštreits, Dārta Daneviča, Sandis Prūsis, Egīls Zirnis, Māris Verpakovskis, Anatolijs Kreipāns un citi.

Roberts Vīksne, filmas "Latvijas sporta žurnālistika. Arturs Vaiders" režisors: "Viena no dokumentālu stāstu ēnas pusēm ir tā, ka parasti ārpus filmām paliek daudz vērtīga satura. Tāda bija arī 2014. gada intervija ar Arturu Vaideru, no kuras sākotnēji bija izmantota vien nepilna minūte. Tā kā strādāju Latvijas Universitātē kā lektors, tad pamanīju šajā intervijā tēzes un stāstus, kas varētu noderēt jaunajiem žurnālistiem. Tā kā Arturs Vaiders ir daudz palīdzējis manā sporta žurnālista-dokumentālista karjerā, tad šī filma ir kā mana pateicība Arturam, kā arī viņa personības, vērtību, prasmju un talanta atainojums filmas formātā, ar domu, ka tā var būt kā ceļa gaisma sporta žurnālistikas arodā nākamajām paaudzēm."

Filmas izveidi atbalstīja "Artura Vaidera fonds", kas tika dibināts 2016. gadā un tā paspārnē regulāri notiek Starptautiskais mediju futbola turnīrs, kā arī ik gadu sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju tiek pasniegta balva "Gada sporta žurnālists".

Inese Vaidere, "Artura Vaidera fonds" priekšsēdētāja: "Par to, ka ir doma veidot filmu, kuras pamatā tiktu izmantota intervija ar Arturu, Roberts Vīksne un sporta komentētājs un žurnālists Ilvars Koscinkevičs man pastāstīja vēl 2016. gada nogalē. Visu šo laiku filma ir tapusi, vācot materiālus, vētot kas būtu izmantojams un kas nē. Savukārt šodien varam teikt, ka šis "bērns ir dzimis" un piedzīvojam tās pirmizrādi. Man ir patiess prieks, ka šāda filma ir tapusi, jo par Arturu ir izdotas jau vairākas grāmatas, taču visi zinām, ka mūsdienu pasaulē tieši audiovzuālais satur ir tas ko pieprasa un patērē visvairāk. Tāpēc man ir milzīgs prieks par to, ko ir izdarījis Roberts, kā arī par to, ka šī filma nav tikai par Arturu Vaideru, šī filma ir par labu žurnālistiku, kas ir ļoti vērtīga lieta. Lai sniegtu skatītājam vai lasītājam tiešām profesionālu skatījumu uz sporta norisēm, žurnālistam ir jābūt ar dažādām iemaņām, lielu vēlmi izzināt sporta pasaulei un mācīties."

Tuvākajā laikā ir plānota arī filmas televīzijas pirmizrāde.