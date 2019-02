Aizvadītās nakts Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē starp mājiniekiem Indianapolisas "Pacers" un Losandželosas "Lakers" par radošiem saukļiem bija parūpējušies vietējie līdzjutēji, kuri pāris "Lakers" komandas jaunajiem talantiem "apsolīja", ka viņus aizmainīs pirms līgas maiņu lieguma.

Losandželosas "Lakers" vienība ir viens no klubiem, kas visaktīvāk ir centies līdz ceturtdienas maiņu liegumam savai komandai piesaistīt Ņuorleānas "Pelicans" zvaigzni Entoniju Deivisu. ASV prese ir ziņojusi par iespējamu maiņas darījumu, kura rezultātā Losandželosa šķirtos no sešiem spēlētājiem, to skaitā perspektīvajiem Kailu Kuzmu un Brendonu Ingramu.

Lai gan vietējiem faniem labu garastāvokli spēja sagādāt arī graujošā uzvara (136:94) pār "Lakers" un Lebronu Džeimsu, viņiem gandarījumu šķietami deva arī iepriekš minētās baumas.

Gan Kuzma, gan Ingrams spēles laikā izpildīja soda metienus, kurus pavadīja sauklis "Lebrons tevi aizmainīs" ("LeBron's, gonna trade you!").

Tikmēr komandas veterāns Džaveils Makgī izpelnījās vēl aizskarošākas replikas. Indianapolisas līdzjutēji atzina, ka viņu "nav vērts pat mainīt" ("not worth trading").