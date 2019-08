Latvijas vieglatlēte Sindija Bukša, kura izcīnīja Eiropas U-23 čempionāta zelta medaļu, savā ikdienā iekļāvusi datorspēles, jo tās palīdz trenēt reakciju un izlikt negatīvo enerģiju, viņa pastāstīja intervijā televīzijas kanāla "360TV" raidījumā "Hattrick ar Puči" pastāstīja sportiste.

"Tas palīdz aizdzīt to negatīvo auru, un es to labāk ienesu videospēlēs, nevis uz cilvēkiem. Reakcijai tas arī ļoti palīdz. Es esmu uzvilktāka, un sprintā tas ir vajadzīgs," skaidroja Bukša. "Piemēram, braucot ar mašīnu ir jāizvairās no šķēršļiem, šaušanas spēles ātri jānošauj."

Pilnu interviju ar Sindiju Bukšu varēs vērto trešdien pulksten 21:00 raidījumā "Hattrick ar Puči" televīzijas kanālā "360TV" un lietotnē "Shortcut".