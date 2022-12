'Trīs zvaigžņu balvas' tautas balsojumā fiksēta krāpšanās

Latvijas sporta sabiedrības sasniegumu godināšanas ceremonijas "Trīs Zvaigžņu balva 2022" tautas balsojumā fiksēta krāpšanās, tāpēc organizatori šobrīd mēģina anulēt balsis, kuras iesniegtas neatļautā veidā, vēsta Latvijas Olimpiskā komiteja LOK.

"Mēs novērtējam vēlmi uzvarēt "Trīs zvaigžņu balvas" tautas balsojumā un pateicamies par balsotāju aktivitāti, tomēr Olimpiskā kustība ir par Godīgu spēli, tamdēļ šobrīd risinām tehniskos jautājumus, lai balsis, kuras radītas ar "scriptu" / botu palīdzību tiktu anulētas," teikts LOK paziņojumā.

Tautas balsojuma laikā ikvienam sporta līdzjutējam ir iespējas ar savu balsi vienu reizi dienā izteikt atbalstu 2022. gada nomināciju kandidātiem 9 nominācijās.

Šajā gadā uz tautas balsojumu tiek virzīti kandidāti 9 nominācijās:

1. Gada sporta federācija

Latvijas Basketbola savienība;

Latvijas Futbola federācija;

Latvijas Kamaniņu sporta federācija.

2. Gada pašvaldība sportā

Liepājas valstspilsēta;

Rīgas valstspilsēta;

Siguldas novada pašvaldība;

Valmieras novada pašvaldība.

3. Gada sporta treneris/e

Luka Bankī;

Jurģis Kalns;

Viktors Morozs.

4. Gada paralimpiskais sportists/e

Zane Embrekte;

Poļina Rožkova;

Rihards Snikus.

5. Gada sporta komanda

Latvijas vīriešu basketbola izlase;

Latvijas vīriešu florbola izlase;

Latvijas vīriešu futbola izlase;

Latvijas vīriešu hokeja izlase.

6. Gada sporta mazā komanda

Latvijas 3X3 basketbola izlase;

Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova;

Latvijas kamaniņu sporta izlase Pekinas OS;

Latvijas ratiņkērlinga izlase.

7. Gada sportists/e tehniskajos sporta veidos

Jānis Baumanis;

Kristaps Blušs;

Pauls Jonass.

8. Gada sportiste

Patrīcija Eiduka;

Tīna Graudiņa;

Līna Mūze;

Jeļena Ostapenko;

Elīza Tīruma.

9. Gada sportists

Kristers Aparjods;

Martins Dukurs;

Rihards Lomažs;

Kristaps Porziņģis;

Deniss Vasiļjevs.

Kopumā izvērtējot sporta nozares sasniegumus šajā gadā, tiks pasniegtas balvas 14 nominācijās, no kurām divas ir jaunas nominācijas - "Gada ģimene sportā" un "Gada jaunatnes treneris/-e", savukārt nominācija "Gada sporta žurnālists/ fotogrāfs" ir atgriezusies nomināciju sarakstā, to nosaka Artūra Vaidera fonds un tā tiks pasniegta jau piekto reizi. Tāpat nominācijas "Gada sporta skolotājs/-a" uzvarētāju nosaka LR Izglītības un zinātnes ministrija, bet nominācijas "Mūža ieguldījums sportā" pretendentus izvirza Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Paralimpiskā komiteja un Latvijas Sporta federāciju padome, taču to nosaka un paziņo "Trīs zvaigžņu balva 2022" žūrija.