'Viaplay' atgriežas Baltijā ar sporta translācijām Baltijas straumēšanas tirgū

Ziemeļvalstu reģiona vadošā straumēšanas kompānija "Nordic Entertainment Group" ("NENT Group") ieguvusi ekskluzīvas tiesības rādīt UEFA Čempionu līgas, UEFA Eiropas līgas un UEFA Eiropas konferenču līgas futbola spēles Igaunijā, Latvijā un Lietuvā 2021.-2022.gada sezonā, kā arī 2023.-2024.gada sezonā.

NENT grupa informē, ka 2021. gada 9. martā uzsāks straumēšanas pakalpojuma "Viaplay" sniegšanu visās trīs Baltijas valstīs, kas ir nākamais solis tās vērienīgajā globālās paplašināšanās procesā, un uzņēmuma iegūtās tiesības uz vadošo Eiropas klubu futbola turnīru translācijām ir būtisks notikums Baltijas straumēšanas tirgū.

UEFA Čempionu līga ir Eiropas klubu futbola galvenās sacensības, kas apvieno kontinenta 32 labākās komandas un labākos spēlētājus no visas pasaules. Baltijas skatītāji varēs sekot līdzi Eiropas vadošo klubu un pasaules futbola zvaigžņu sniegumam, cīņā par prestižo UEFA Čempionu līgas trofeju.

Katru sezonu straumēšanas vietne "Viaplay" Baltijas valstīs tiešraidē rādīs 138 UEFA Čempionu līgas spēles un 141 mačus no UEFA Eiropas līgas , kas ir otrs nozīmīgākais kontinenta turnīrs starp Eiropas klubiem. Turklāt "Viaplay" piedāvās 141 tiešraides spēli no jaunās UEFA Eiropas konferenču līgas, kur spēlē arī Baltijas valstu klubi - FK "Panevėžys", FK "Sūduva" un FK "Kauno Žalgiris" (Lietuva) un FK "Liepāja", FK RFS un "Valmiera FC" (Latvija), kas kopā ar divām Igaunijas komandām, iekļūs 2021. gada sezonas kvalifikācijā. Izvēlētās spēles no visām sacensībām tiks rādītas un komentētas attiecīgās valsts valodā.

"Kļūstot par pasaules prestižāko klubu futbola turnīru ekskluzīvo nodrošinātāju Baltijā, mēs mainīsim spēles noteikumus. UEFA Čempionu līga ir patiesi globāls notikums un bauda milzīgu popularitāti visās Baltijas valstīs. "Viaplay" pārliecinošais sporta spēļu, filmu, seriālu un oriģinālsaturs Igaunijas, Latvijas un Lietuvas skatītājiem piedāvās kaut ko unikālu. Mēs uzsāksim darbu reģionā, lai aizrautu skatītāju, ieviestu inovācijas un uzņemtos līderību, lai mūsu abonenti var baudīt gan visaugstākā līmeņa futbola tiešraides, gan arī cita veida sporta pārraides," uzsver NENT grupas prezidents un izpilddirektors Anderss Jensens.

UEFA mārketinga direktors Gajs Lorāns Epšteins norāda: "NENT Group jau ilgstoši ir bijis ilggadējs un novērtēts UEFA partneris, un esam priecīgi, ka šī partnerība tagad aptver Igauniju, Latviju un Lietuvu. Mēs plānojam inovatīvus risinājumus, kā NENT grupa padarīs UEFA klubu sacensības pieejamas futbola līdzjutējiem visā Baltijas reģionā. "

Viaplay Baltijas valstīs tiks piedāvāts vienā maksas paketē, iekļaujot arī sportu. NENT grupa jau ir nodrošinājusi ekskluzīvas tiesības uz F-1 autosporta, NHL hokeja un Vācijas bundeslīgas futbola translācijām Baltijas valstīs.

Tiek prognozēts, ka nākamo piecu gadu laikā straumēšanas pakalpojumu izplatība Baltijas valstu mājsaimniecību vidū pieaugs no 15% līdz 50%, ik gadu nodrošinot vidēji 40% esošo abonementu skaita palielināšanos.

Šī gada sākumā NENT grupa paplašināja savas ekskluzīvās tiesības demonstrēt UEFA Čempionu līgu Dānijā, un līdz 2024.gadam ieguva tiesības uz UEFA Eiropas līgas un UEFA Eiropas konferenču līgas pārraides tiesībām Zviedrijas, Norvēģijas un Somijas tirgos. NENT grupa ir vienīgā raidorganizācija pasaulē, kas raidījusi ikvienu UEFA Čempionu līgas sezonu kopš sacensību uzsākšanas 1992.gadā.

NENT grupa pietuvina miljoniem līdzjutēju viņu iemīļotajiem sporta veidiem - katram metienam, katram vārtu guvumam, katram piezemējumam, katram sitienam, katram aplim, un katru reizi to dara no jauna. Katru gadu uzņēmums savos straumēšanas pakalpojumos un TV kanālos parāda vairāk nekā 50 000 stundu labāko pasaules sporta tiešraižu.

Ziemeļvalstu reģionā NENT grupai ir tiesības uz Premjerlīgu (Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Somija), IIHF pasaules hokeja čempionātu (Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Somija) un Zviedrijas vīriešu futbola izlases kvalifikācijas sacensībām (Zviedrija) līdz 2028. gadam; NHL (Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Somija, Islande) un FIS ziemas sporta veidiem (Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Somija) līdz 2026. gadam; Bundeslīgu (Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Somija, Islande) līdz 2025. gadam; un UEFA Eiropas līgu (Zviedrija, Norvēģija, Somija), UEFA Čempionu līgu (Dānija) un Formula 1 sacensībām (Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Somija, Islande) līdz 2024. gadam. Uzņēmuma portfelī ietilpst arī IndyCar, NFL amerikāņu futbols, bokss, UFC, teniss, basketbols, handbols un golfs.