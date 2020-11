Video: 'All Blacks' pirms hakas godina Maradonu

Jaunzēlandes regbija izlase sestdien, 28. novembrī, pirms mača ar Argentīnu godināja leģendāro argentīniešu futbola zvaigzni Djego Maradonu.

"All Blacks" pirms savas tradicionālās hakas laukuma centrā nolika Jaunzēlandes izlases kreklu ar 10. numuru, pieminot futbola dievu Maradonu.

Mačā "All Blacks" nedeva cerības pretiniekam, uzvarot ar 38-0, Līdz ar to "All Blacks" praktiski sev nodršināja uzvaru Regbija čempionātā jeb "Tri-Nations series" seriālā.