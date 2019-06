Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību zonas (CONCACAF) Zelta kausa izcīņā otrdien ASV valstsvienība ar rezultātu 4:0 sagrāva Gajānu, bet vieni no vārtiem tika gūti ļoti kuriozā veidā.

ASV veidoja uzbrukumu, kurā Pols Ariola raidīja bumbu soda laukumā, bet Gajānas izlases aizsargs bumbu ar galvu mēģināja aizsist prom. Taču viņš trāpīja tieši Giasi Zardesam pa seju, un bumba tālāk ielidoja vārtos.

Zardess šo vārtu guvumu neatzīmēja ar tik lielu prieku, kā to darītu parasti.

Zardes accidentally the goal, off the face 😂 pic.twitter.com/aeHzcKTbU4