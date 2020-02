Video: Bertāns tālmetienu konkursā – īpašas trīs minūtes ar trīspunktniekiem

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Vašingtonas "Wizards" ar skaistāko metienu apkopojumu atzīmējusi Latvijas basketbolista Dāvja Bertāna iekļūšanu Visu zvaigžņu spēles tālmetienu konkursā.

Latvijas basketbolists 40 spēļu laikā trāpījis 144 no 336 tālmetieniem jeb realizējis 42,9% raidījumu. Precizitātes ziņā rūjienietis ieņem dalītu desmito vietu visā līgā.

Savukārt "Wizards" komandas rekords vienā sezonā trāpītos tālmetienos pieder Bredlijam Bīlam, kurš 2016./2017. gada sezonā bija precīzs 223 trīspunktu metienos.

In honor of Davis Bertans getting invited to the 3-Point Contest, enjoy 3⃣ minutes of his top 3⃣-pointers this season! 👌🇱🇻🔥#NBAAllStar | @DBertans_42 pic.twitter.com/pv6qLiznVa