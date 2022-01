Video: Bukeru spēles izšķirīgo metienu laikā sanikno 'Raptors' talismans

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Fīniksas "Suns" zvaigzne Devins Bukers otrdien ar diviem precīziem soda metieniem palīdzēja savai komandai nodrošināt panākumu, taču viņu to laikā aizkaitināja mājinieku Toronto "Raptors" vienības talismans.

"Suns" basketbolisti otrdien ar rezultātu 99:95 (23:31, 23:17, 23:23, 30:24) pārspēja Toronto "Raptors" vienību.

Vadību viesiem palīdzēja izraut Devina Bukera un Krisa Pola pustālie metieni, taču "Suns" komanda punktu spēlei pielika ar precīziem soda metieniem. Pirmos no tiem, rezultātam esot 93:92, izpildīja Devins Bukers, kurš gan starp brīvmetieniem uzkliedza "Raptors" vienības talismanam, kas viņam esot traucējis.

"Es centos viņu dabūt ārā no ceļa," preses konferencē teica aizsargs. "Tas nostrādāja. Biju gandarīts mest pa grozu, viņam tur nestāvot."

Bukers nosmēja, ka situācija tika izrunāta, un tagad viņš ar talismanu esot draugi. Basketbolistam preses konferences laikā blakus sēdēja Kriss Pols un Džejs Krauders, kurus uzjautrināja Bukeram uzdotie jautājumi un viņa sniegtās atbildes par šo tematu.

"Mēs katru dienu visu laiku spēlējam metienu spēli, un šie divi [Pols un Krauders] dara to pašu. Es arī tad sūdzos. Tāds vienkārši esmu," atzina Bukers.

More Devin Booker: "I was trying to get him out the way. It worked. I'm glad to be shooting it without him down there. We play shooting game all the time every day and these two do the same thing and I complain then. That's just me." pic.twitter.com/r6Kz2W5C8o