Video: 'Chelsea' treneris Sarri nesavaldās pēc vārtsarga atteikšanās doties uz maiņu

Futbola kluba Londonas "Chelsea" galvenais treneris Mauricio Sarri un vārtsargs Kepa Arrisavalaga atzinuši savstarpējo nesaprašanos svētdien notikušā Anglijas Līgas kausa finālā.

Mančestras "City" futbolisti svētdien otro gadu pēc kārtas uzvarēja Anglijas Līgas kausa izcīņā. Finālā Mančestras komanda spēkojās ar Londonas "Chelsea", bet pamatlaiks un pagarinājums starp vienībām noslēdzās 0:0, taču pēc tam sekojošajos 11 metru pēcspēles sitienos panākumu ar 4:3 guva "City".

Lielu ažiotāžu gan šajā mačā izpelnījās pagarinājuma beigas - Arrisavalaga mocījās ar krampjiem un Sarri vēlējās viņu nomainīt, tomēr futbolists pretēji speciālista vēlmēm turpināja maču. Sarri bija pamatīgi sadusmots, turklāt Arrisavalagam ir sliktāks "pendeļu" atvairīšanas procents nekā Londonas kluba otrajam numuram Villijam Kavaljero, kurš turklāt savulaik spēlējis tieši Mančestras "City".

😳 - Have you EVER seen anything like it!?

Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk