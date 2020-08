Video: Ģimenes pārsteidz 'Suns' spēlētājus, izsaucot viņus laukumā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Fīniksas "Suns" patīkami pārsteidza savus spēlētājus, kad viņus laukumā uz maču pret Filadelfijas "76ers" izsauca ģimenes locekļi.

NBA sezonas noslēgumā Floridas pilsētā Orlando basketbolisti ir izolēti no pārējiem, lai pasargātu spēlētājus no saslimšanas ar Covid-19. Līdz ar to viņi ir nošķirti no savām ģimenēm.

Pirms mača basketbolistus parasti laukumā izsauc arēnas diktors, tomēr "Suns" vēlējās savus spēlētājus uzmundrināt un pārsteigt. Arēnas ekrānā parādījās pamatsastāva spēlētāju ģimeņu locekļi, kuri viņus izsauca laukumā. Basketbolisti par to bija sajūsmā.

Arī citi NBA spēlētāji ļoti atzinīgi izteicās par "Suns" izdomu. Losandželosas "Lakers" zvaigzne Lebrons Džeimss, Toronto "Raptors" līderis Kails Lourijs, Goldensteitas "Warrions" vadošais spēlētājs Stefans Karijs un citi atzina, ka tas esot bijis apbrīnojami.

Tas "Suns" iedvesmoja uzvarai pār "76ers" ar rezultātu 130:117.