Video: Internetā virāls kļūst Šmēdiņa un norvēģu ‘bīčistu’ video uz smailes

Internetā arvien populārāks kļūst video, kurā Latvijas pludmales volejbolists Jānis Šmēdiņš Norvēģijā kalna smailē spēlē volejbolu.

Latvijas “bīča” duets Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš septembra sākumā viesojās Norvēģijā, kur aizvadīja paraugspēli pret Andersu Molu un Kristianu Sorumu. Spēle risinājās ziemeļu arhipelāgā Lofotenā, kas plaši zināms ar daudzām smailēm, ziemeļblāzmām un savu zvejniecības nozari. Tomēr šoreiz jūras krastā tika ierīkots volejbola laukums, un Latvijas-Norvēģijas dueta cīņā ar 21:13, 21:17.

Tomēr “izklaide” Norvēģijā ar to nenoslēdzās, jo reklāmas un dokumentālās filmas filmēšanas ietvaros norvēģi kopā ar Šmēdiņu iekaroja vienu no smailēm, turklāt uzspēlējot volejbolu pašā kalna virsotnē. Tieši šis viedo tagad kļuvis virāls, iegūstot starptautisku popularitāti.

Epic volleyball on top of Norwegian rock between Janis Smedins 🇱🇻 and Anders Mol 🇳🇴 pic.twitter.com/nHfZtuEmig — Samoilovs Šmēdiņš (@SamoilovSmedins) September 5, 2020

“Tas bija pa īstam. Tāds diezgan liels notikums. Sākumā vienkārši bija “hiking”. Kad tikām līdz klints apakšai, tad bija bikiņ dūša papēžos. Pirms tam it kā nebija bail no augstuma, bet tagad, kad biju tur augšā, tad bija nepatīkamas sajūtas. Kad bija jālaižas lejā, kad ar striķīti laida lejā – to negribētu vairs (piedzīvot),” LTV raidījumam “Rīta panorāma” teica Šmēdiņš. “Sākumā “hiking” kādas 40 minūtes, tad 40 minūšu gaidīšana, jo norvēģi kāpa augšā, bet Saša (Aleksandrs Samoilovs) atteicās. Pati kāpšana ilgi nebija, es uzkāpu līdz pašai smailītei un tur kādas 40 minūtes gaidīju, kamēr norvēģi savā starpā filmēja reklāmas rullīsus. Biju ielikts divos enkuros, pieāķēts pie troses un kalna otrajā pusē 40 minūtes sēdēju. Nu atspiedies gaidīju, kad būs jāiet pašā augšā.”

“Nosalu – tas ir nākamais. Kad uzkāpām pirmos sešus metrus, es sapratu, ka tie bija viegli, bet tad jau kalnu vairs neredzi un tikai uz tausti. Rokas nosalešas, tas bija izaicinājums uzkāpt tur augšā. Viegli nebija – vai to darītu vēlreiz? Visticamāk, ka nē. Tas bija labs izaicinājums, gribējās pamēģināt, gribējās sev pakāpt pāri,” piebilst Šmēdiņš. “Mums bija līdzi piecas bumbas un nevienu nenometām. Sākumā viens otram sākām pamest un noķert. Tad sākām piespēles, jo augšā abas platformas bija slīpas. Viena ir augstāka par metru, pusotru. Tā būs dokumentāla filma. Mēs tikām daudz intervēti. 8 no rīta no mājas un vakarā pulksten 20-22 tikai mājās. Video bija ļoti daudz. Visicamāk, norvēģi būs kā galvenie un mēs būsim foniņā, dažas intervijas.”