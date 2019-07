Video: Kad jāatbild par saviem vārdiem – medijs ‘tvītotājam’ izveido tematisku ‘Raptors’ frizūru

Ietekmīgais ASV sporta medijs ESPN pārliecinājies, ka kāds sociālās vietnes “Twitter” lietotājs patiešām piepilda savu solījumu nokrāsot sarkanā krāsā matus un tajos izveidot Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionu kluba Toronto “Raptors” logo, viņu aizgādājot no Francijas uz ASV pie friziera.

Basketbola līdzjutējs 11. aprīlī esot apsolījis, ka izveidos sev šādu frizūru, ja “Raptors” vienība triumfēs NBA izslēgšanas spēlēs. Tobrīd bija tieši noslēgusies līgas regulārās sezona, kuru “Raptors” pabeidza kā otrā uzvarām bagātākā komanda gan Austrumu konferencē, gan visā NBA.

Vienība sasniedza NBA finālsēriju un tajā ar 4-2 pārspēja pēdējo divu titulu īpašniekus Goldensteitas “Warriors”. Tas bija pirmais Kanādas kluba čempiontituls savā pastāvēšanas vēsturē.

This fan tweeted in April that he'd get a Raptors haircut if they won the Finals.

... We flew him in from France and got @vincethebarber to hold him to it. pic.twitter.com/VGMFNtmf23