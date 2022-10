Video: Karijs pirmo reizi sezonā netrāpa soda metienu un vaino TV komentētāju

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionu Goldensteitas "Warriors" līderis Stefens Karijs naktī uz trešdienu neiemeta savu pirmo soda metienu jaunajā sezonā un mirkli vēlāk par to vainoja televīzijas pārraides komentētāju.

Karijs šo sezonu sāka ar 22 iemestiem soda metieniem pēc kārtas, taču šai sērijai punkts tika likts otrdienas mačā pret Fīniksas "Suns", kam "Warriors" viesos piekāpās ar 105:134.

Otrajā ceturtdaļā Karijs tika pie iespējas izpildīt divus soda metienus un pirmo aizmeta garām. Uzreiz pēc tam viņš vērsās pie spēles komentētāja Kevina Hārlana, kurš pirms tam bija uzsvēris basketbolista lielisko soda metienu statistiku.

"Curry has not missed this year”

Steph pointed to the announcers after Kevin Harlan jinxed his FT 🤣 pic.twitter.com/M3ABSDGYJw