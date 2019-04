Bijušais Kristapa Porziņģa komandas biedrs Ņujorkas "Knicks" komandā Karmelo Entonijs trešdien viesojās Bruklinā, lai vērotu Rodiona Kuruca pārstāvētās "Nets" vienības un Maiami "Heat" komandas spēli, ar kuru profesionālā basketbola karjeru noslēdza Entonija draugs Dveins Veids.

Spēlē, kurā Rodions Kurucs guva 15 punktus, Dveins Veids atzīmējās ar 25 punktiem, 11 atlēkušajām bumbām un desmit rezultatīvām piespēlēm.

Turklāt "Barclays Center" arēnas pirmajā rindā spēli vēroja vairāki basketbolista draugi – arī 2003. gada draftā izvēlētie Lebrons Džeimss un Karmelo Entonijs, un cits ASV basketbola izlases komandas biedrs Kriss Pols.

Par skatītāju izklaidēšanu parūpējās ne tikai Veids, bet arī Entonijs. Uzbrucējs noķēra ārpus laukuma lidojošu bumbu un attēloja metiena izpildi, bet tad bumbu nodeva atpakaļ Lietuvas tiesnesim Gediminam Petraitim.

Pēc spēles Veids savu pēdējās spēles kreklu dāvāja tieši Entonijam.

D-Wade saved his last jersey for Carmelo 🙏 #OneLastDance pic.twitter.com/G9JoXkcTn6