Video: 'Mavericks' basketbolisti bērnišķīgi kļūdās un sajauc grozus

Bērnišķīgu kļūdu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā naktī uz ceturtdienu pieļāva latvieša Dāvja Bertāna pārstāvētā Dalasas "Mavericks", kas cīņā pret Goldensteitas "Warriors" sajauca grozus.

"Warriors" šajā mačā uzvarēja ar 127:125, bet īpašu uzmanību izpelnījās epizode trešajā ceturtdaļā. Pēc minūtes pārtraukuma "Mavericks" basketbolisti devās laukumā ar domu aizsargāt savu grozu, kamēr "Warriors" bumbu spēlē ievadīja no laukuma sāniem. Tomēr Dalasas vienība nostājās laukuma nepareizajā pusē, aizsargājot ne to grozu. "Warriors" to izmantoja un amizantā veidā guva divus punktus.

Beigās šie divi punkti bija svarīgi, jo "Warriors" spēli uzvarēja tieši ar šādu starpību.

Pēc mača "Mavericks" īpašnieks Marks Kjūbans gan uzsvēra, ka tā bijusi tiesnešu kļūda. Pirms minūtes pārtraukuma soģi teikuši, ka bumba būs Dalasas vienības basketbolistiem, bet beigās lēmums tika mainīts, bet pašiem spēlētājiem tas netika pateikts, tāpēc viņi nostājušies ne tajā pusē.

