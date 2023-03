Video: Pašpārliecinātā Kuzmas netrāpītais tālmetiens uzjautrina Porziņģi un 'Wizards' komandu

Uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā naktī uz trešdienu guva Vašingtonas "Wizards", bet amizanta epizode gadījās šīs komandas spēlētājam Kailam Kuzmam, kurš bija ļoti pārliecināts, ka iemetīs tālmetienu, taču tas lidoja grozam secen, uzjautrinot Kristapu Porziņģi un citus vienības spēlētājus.

"Wizards" viesos ar 119:117 (29:26, 24:32, 36:30, 30:29) uzvarēja Austrumu konferences vājāko komandu Detroitas "Pistons", panākumu nodrošinot vien pēdējā sekundē.

Ceturtajā ceturtdaļā par amizantu situāciju parūpējās Kails Kuzma, kurš izmānīja pretinieku un palika brīvs uz trīspunktu metienu līnijas. Uzbrucējs veica metienu un pārliecībā, ka bumba ielidos grozā, griezās ar seju pret saviem komandas biedriem, kuri sēdēja uz rezervistu soliņa.

Tomēr bumba atsitās pret stīpu, un pašpārliecinātajam Kuzmam nācās saskarties ar nedaudz apkaunojošu situāciju. Par to uzjautrinājās Porziņģis un citi "Wizards" basketbolisti. Kuzma šajā mačā iemeta trīs no astoņiem trejačiem un kopā guva 23 punktus.

Kuz tried a turnaround three and missed 😅 @shaqtin pic.twitter.com/W6G6jmgHCQ