Itālijas futbola kluba Turīnas "Juventus" līderis Krištianu Ronaldu treniņā pirmdien izcēlās ar trika sitienu, trāpot bumbu basketbola grozā.

Visticamāk, treniņa beigās Ronaldu atļāvās veikt trika sitienus. Viņš bumbu ar kāju pacēla gaisā un raidīja to basketbola grozā. "Juventus" kluba preses dienests to iemūžināja un iepriecināja futbola fanus, publicējot video sociālajā tīklā "Twitter".

As easy as you like, @Cristiano! 🏀😳 pic.twitter.com/FABi8AWOqM