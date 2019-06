Video: Sentluisa jūk prātā - fani vētraini atzīmē 'Blues' triumfu Stenlija kausā

Hokeja prestižāko trofeju - Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenliju kausu - trešdien pirmo reizi kluba vēsturē izcīnīja Sentluisas "Blues". Stenlija kausu klubs izcīnīja viesos, bet "Blues" mājvietā Sentluisā desmitiem tūkstošu fanu kopā vēroja vēsturisko notikumu.

Stenlija kausa izšķirošajā - septītajā - spēlē "Blues" izbraukumā ar 4:1 pieveica Bostonas "Bruins", pirmo reizi kluba pastāvēšanas 52 gados izcīnot prestižo trofeju.

"Blues" pirms spēles paziņoja, ka kaislīgākie fani varēs spēli vērot uz lielā tablo komandas mājvietā "Enterprise Center" arēnā. Sentluisas komandas atbalstītāji biļetes izpirka dažās stundās, bet drīz pēc tam ar līdzīgu iniciatīvu klajā nāca Sentluisas beisbola komanda "Cardinals". Lai gan Sentluisā lija lietus, beisbola kluba mājvietā spēli noskatījās vairāki vairāk nekā 20 000 atbalstītāju.

IN THE STREETS: #STLBlues fans party outside Busch Stadium and Enterprise Center, as thousands gather to celebrate the Blues Stanley Cup Championship! pic.twitter.com/zIQcIbJDpJ