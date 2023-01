Video: serbu un krievu fani 'Australian Open' pielūdz diktatoru Putinu

Austrālijas atklātā tenisa čempionāta organizētāji trešdien, 25. janvārī, bija spiesti lūgt Viktorijas štata policijas palīdzību, lai nepieļautu Krievijas diktatora Vladimira Putina un tās uzsāktā kara slavināšanu sacensību norises vietā "Melbourne Park".

"Australian Open" pusfinālā trešdien iekļuva serbs Novāks Džokovičs, kurš sacensību ceturtdaļfinālā Artūra Eša vārdā nosauktajā centrālajā kortā sagrāva Andreju Rubļevu. Pēc spēles serbu un krievu tenisa fani vienojās "kopīgā dziesmā" pie ieejas centrālajā kortā, bet viens no faniem atritināja Krievijas karogu, uz kura redzams arī diktators Putins.

"Atstājot stadionu, četri cilvēki demonstrēja nepiemērotus karogus un simbolus, kā arī draudēja apsardzei. Nācās iesaistīt Viktorijas policiju, kas turpina viņu iztaujāšanu. Ikviena cilvēka komforts un drošība ir mūsu prioritāte, un mēs cieši sadarbojamies ar drošības dienestiem un atbildīgajām iestādēm," teikts rīkotāju "Tennis Australia" paziņojumā.

Just took a walk around Melbourne Park after filing and a group of people were standing on the Rod Laver Arena steps, holding up a flag with Vladimir Putin's face and chanting in support of Russia. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3