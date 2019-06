Video: Skandalozais Lavārs Bols izsaka seksuāla rakstura komentāru žurnālistei

Pretrunīgu slavu iemantojušais basketbolistu tēvs un funkcionārs Lavārs Bols, iespējams, vairs netiks aicināts uz medija ESPN raidījumiem pēc ēterā veikta izteikuma, ko ESPN traktējis kā nepiedienīgu.

Bols pirmdien viesojās ESPN raidījumā “First Take”, starp kura vadītājiem bija arī žurnāliste Mollija Kverima. Sarunas laikā Kverima vaicāja Bolam, vai viņi varētu “pārslēgties” (“switch gears” jeb tiešā tulkojumā “mainīt pārnesumus”) uz citu tematu.

51 gadu vecais basketbola sabiedrības pārstāvis atbildēja, ka Kverima var ar viņu mainīt pārnesumus, kad vien vēlas, kas angļu valodā traktējams kā seksuāla rakstura slenga izteiciens.

LaVar shooting his shot at Molly Qerim during First Take interview? Jalen Rose gonna bust him up lol pic.twitter.com/HeIB9CFIxH