Video: Stenlija kausa kaislības Bostonas arēnas tribīnēs

Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas piektā spēle Bostonā raisīja kaislības ne tikai laukumā, bet arī tribīnēs.

Ziņots, ka Stenlija kausa piektajā spēlē Sentluisas "Blues" izbraukumā ar 2:1 pieveica Bostonas "Bruins", sērijā līdz četrām uzvarām izvirzoties vadībā ar 3-2.

"Blues" uzvaras vārtus guva pēc strīdīgas epizodes, kas sadusmoja mājinieku komandu "Bruins". Dusmas pēc gola zaudējuma neslēpa Bostonas komandas prezidents, bijušais hokejists Kems Nīlijs, VIP ložā triecot ūdens pudeli pret sienu.

Cam Neely was not a fan of that call. pic.twitter.com/mHzE7IyxbA

Bet spēles gaitā emocijas kūsāja starp Bostonas faniem. Nezināmu iemeslu dēļ vienā no tribīnes sektoriem asa vārdu apmaiņa starp "Bruins" faniem pārauga dūru vicināšanā.

This was sent to me from the stands - this fight escalates ... all between Bruins fans. pic.twitter.com/XPHEwdEBVF