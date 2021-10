Video: 'Vitesse' fani sabrucina tribīni

Pēc vienas no Nīderlandes futbola spēlēm nedēļas nogalē sabrukusi tribīnes daļa ar līdzjutējiem, bet incidents beidzies bez traģiskām sekām, vēsta ārvalstu masu mediji.

Arnheimas "Vitesse" kārtējā spēlē viesos ar 1:0 pieveica "NEC Nijmegen Goffert". "Vitesse" futbolisti pēc spēles devās pie savu fanu tribīnes, lai kopīgi nosvinētu uzvaru. Līdzjutēji tribīnēs un futbolisti laukumā vienojās kopīgā lēkāšanā, kas varēja beigties arī traģiski – fanu līksmību neizturēja viens no tribīnes sektoriem, sagrūstot uz zemes.

Tā kā sabrukušais tribīnes sektors bija tikai nedaudz virs zemes, tad fani necieta. Sabrukušajā daļā bija tikai pāris rindas un tur atradās nedaudz vairāk nekā 30 līdzjutēju. Arī pēc tribīņu iebrukšanas fani turpināja līksmot par komandas uzvaru.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.

Thankfully there were no reported injuries 🙏 pic.twitter.com/kYXJh2UBsP