Aicina neaizliegt individuālas rakešu sporta spēles

Publicējam Latvijas Badmintona federācijas (LBF) ģenerālsekretāra Kristiana Rozenvalda atklāto vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kļavinam, kurā aicināts neierobežot rakešu sporta spēles, kuri ir epidemioloģiski droši, ko pierāda arī neesošs inficēšanās gadījumu skaits badmintona vai tenisa spēlēs laikā.

Augsti godātais Ministru prezident!

Ņemot vērā arvien pieaugošo Covid-19 saslimušo, hospitalizēto un mirušo Latvijas iedzīvotāju skaitu, kā arī ņemot vērā mediķu pārslodzi un veselības aprūpes sistēmas dzīvotspējas apdraudējumu, ir likumsakarīgi un izprotami, ka Ministru kabinets šādā situācijā plāno pastiprināt pulcēšanās ierobežojumus. Taču vienlaicīgi ir ļoti svarīgi neierobežot arī to, kas ir drošs, turklāt daudziem palīdz atslēgties no satraukuma, motivē rītdienai un stiprina imunitāti ar veselīgu dzīves veidu. Runa ir arī par individuāliem rakešu sportiem iekštelpās, kuros spēlētāji ir drošā attālumā viens no otra, turklāt spēlētājus nodala tīkls. Tādi rakešu sporta veidi ir badmintons, teniss, padels, pludmales teniss u.c.

Pēc Ārkārtas stāvokļa izsludināšanās 6.novembrī, Latvijas Badmintona federācija (LBF) 10.novembrī apstiprināja "Vadlīnijas drošai badmintona spēlēšanai Ārkārtas situācijas apstākļos". Šīs vadlīnijas tika izstrādātas kopā ar Eiropas Badmintona konfederāciju. Šis vadlīnijas tika elektroniski nosūtītas arī Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC), 11.novembrī plkst, 12:00 saņemot atbildi, ka "Apstiprinām, ka Jūsu izstrādātās vadlīnijas atbilst šī brīža noteikumiem, kas ir ieviesti saistībā ar Ārkārtējo situāciju valstī un ir atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai. Mums nav specifisku komentāru, ko vēl piebilst, viss vadlīnijās aprakstītais ir loģisks un vērsts uz to, lai maksimāli novērsu inficēšanās riskus."

Latvijas sporta centros, kur iekārtoti badmintona laukumi, šīs vadlīnijas tika rūpīgi ievērotas. LBF kopā ar sporta centru vadītājiem uzraudzīja, lai spēlētāji tiešām spēlē tikai vienspēlēs, nenotiek partneru rotācija, nepieļaujot spēlētāju saskarsmi. Tika nodrošināta visu spēlētāju reģistrācija. Un LBF nav informācija par inficēšanās gadījumiem ar Covid-19 badmintona spēlēs laikā. Tas būtu teju neiespējami, jo spēlētāji badmintonu spēlē katrs savā tīkla pusē, katra spēlētāja rīcībā ir 5,18m x 6,70, (34,70 m2) plašs laukums. Nekādas saskarsmes. Saskaņā ar LBF vadlīnijām, netika izmantotas dušas un ģērbtuves. Pēc spēles katrs nekavējoties devās prom.

Manuprāt, tas bija pozitīvi, ka šis process bija pārskatāms un kontrolējams, nevis, kā tas notika citās jomās, ar nepārdomātiem lēmumiem tika stimulēta aiziešana pagrīdē.

Par bērnu un jauniešiem treniņiem viss ir skaidrs un izprotams. Tie ir, bija un būs aizliegti. Šobrīd nav pieļaujama bērnu un vecāku pulcēšanās! Šajā vēstulē manas rūpes ir par pieaugušiem, par viņu iespējām individuāli turpināt spēlēt vienspēles, izkustēties spēles laukumā, izbaudīt spēli. Daudziem tas ir kā dienas piepildījums, jo īpaši laukos. Badmintons ir populārs ir ne tikai Valkā, Valmierā, Cēsīs, Siguldā, Ogrē, Jēkabpilī, Salaspilī, Olainē, Talsos, Ventspilī, Liepājā un Jelgavā un Rīgā, bet arī daudzās mazpilsētās un pagastu sporta centros.

Kā atbildīgs cilvēks, es pilnībā atbalstu papildus ierobežojumus šobrīd pulcēties, t.sk. treniņos, un, protams, arī uz sacensībām. Bet, individuāli spēlējot tenisa vai badmintona kortā vienspēli, tie ir tikai 2 cilvēki, tie paši 2, kas lieto maskas, ievēro 2m distanci un mazgā rokas, tādējādi pilnībā ievērojot Ministru prezidenta teikto valsts augstāko amatpersonu tikšanās laikā Rīgas pilī par nepieciešamību atgriezties pie "pieļaujamās pulcēšanās principa līdz 2 cilvēku tikšanās ar 2 metru distanci".

Tāpat mani uzrunāja Ministru prezidenta teiktais Rīgas pilī 30.novembrī, ka "šī sistēma ir jāpadara vienkāršāka un saprotamāka visiem, jo valdības pieņemtie noteikumi daudziem cilvēkiem nav līdz galam saprotami, kā arī tie mēdz būt pretrunīgi."

Un ja reiz vienspēlēs rakešu sporta veidos, t.sk. badmintonā, tenisā, padelā un pludmales tenisā, var ievērot šo "2 cilvēki 2m" principu, tad kāpēc to būtu jāaizliedz? Tas, manuprāt, atkal būtu tas pats "neloģiskais un līdz galam nesaprotamais".

Jā, arī pastiprinātie ierobežojumi joprojām netraucēšot individuāli sportot ārā, tai skaitā vingrot, skriet, nūjot, braukt ar velosipēdu u.c. Tā vienmēr ir bijusi iespēja sportot motivētiem cilvēkiem, tādiem, kuriem nav nepieciešams papildus stimuls skriet un darīt to vēl ilgāk, ātrāk un jaudīgāk. Taču daudziem mudinājums izkustēties ir tieši kāda no sporta spēlēm, t.sk. ar raketi. Tā pamudina doties uz sporta zāli, motivē sākt kustēties, lēkt, pietupties un izstiepties, to visu darīt ilgāk un ātrāk, augstāk un tālāk, un pēcāk izbaudīt gandarījumu par katru veikto kustību. Lūdzu neatņemiet daudziem Latvijas iedzīvotājiem šo mazo, šobrīd tik ļoti nepieciešamo dzīves prieciņu no rakešu spēlēm!

Jā, iespējams, tas nebūtu godīgi pret citiem sporta veidiem, tai skaitā Latvijā populārajiem kontaktu un komandu sporta veidiem. Taču tā būtu iespēja spēlēt vismaz kādu no sporta spēlēm, tai skaitā olimpisko sporta spēli badmintonu, pēc masveidības otru populārāko sporta veidu pasaulē, kuru tā vai citādi, dārzā vai sporta zālē, ar tīklu vai bez tīkla, nopietni vai izklaidējoties, ir iepazinis gandrīz ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Pirms nosūtīt šo vēstuli, ilgi šaubījos. Vai šis ir īstais brīdis tagad katram lūgt kaut ko savtīgi? Ir kopīga problēma, daudz svarīgāka par rakešu sporta iespējām. Bet, es arī neprasu atlaides, neprasu vairāk kā "2 cilvēki un 2m". Un es pieļauju, ka projekta autori nemaz nezina, ka ir arī epidemioloģiski drošas sporta spēlēs. Vai labāk būtu tagad noklusēt, bet pēc tam kritizēt par pretrunām un neloģiskumu? Nē, jo esmu pārliecināts, ka ikviens Ministru kabinetā vēlas, lai pieņemtais lēmums ir izsvērts un novērtēts.

Patiesā cieņā,

Kristians Rozenvalds,

Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs