Latvijas sieviešu regbija čempionvienības "LSPA/Livonia" spēlētājas vērsušās Latvijas Regbija federācijā (LRF) ar atklātu vēstuli, aicinot skaidrot situāciju saistībā ar spēlēšanu valstsvienībā. Portāls "Delfi" publicē vēstules pilnu tekstu.

Ņemot vērā publiskajā telpā izteikto negatīvo kritiku par LSPA/Livonia sieviešu komandas attieksmi pret izlasēm 2018. gada sezonā, LSPA/Livonia spēlētājas, kas gadu gaitā ir piedalījušās Latvijas sieviešu regbija 7 un regbija 5 izlašu veidošanā, vēlas atkārtoti paziņot savu nostāju Latvijas Regbija Federācijas (LRF) valdei saistībā ar savu dalību izlasēs 2018. un 2019. gadā.

2018. gada pavasarī, uz pludmales izlasi kandidējošās spēlētājas tika aicinātas uz sieviešu pludmales regbija izlasei veltītu sapulci, lai apspriestu, kas būtu jāmaina un pie kādiem pamatprincipiem jāpieturās 2018. gada sezonā, lai veiksmīgi spētu sadarboties dažādi Latvijas sieviešu regbija klubi. Vadoties no iepriekšējo gadu pieredzes, uz šo sapulci bijām sagatavojušas vairākus konstruktīvas kritikas punktus, kurus, izlases menedžmentam pieņemot par kvalitatīva darba pamatnostādnēm un sistemātiski uzlabojot, 2018. gada sezonā vajadzētu sasniegt daudz labākus rezultātus. Lai gan saasinātās atmosfēras dēļ visus punktus prezentēt neizdevās, tos nosūtījām tā laika LRF valdei (skatīt pielikumā nr. 1). Mēs pieprasījām augstāku vadības profesionalitāti un disciplīnu, kvalitatīvāku menedžmenta darbu, kā arī izlašu gatavošanās cikla sistēmas, kandidātu izziņošanas un atlases procesu caurspīdīgumu.

Mūsu vēlmi strādāt šādos apstākļos pludmales regbija izlases vadība neņēma vērā ne kandidātu uzaicināšanas procesā (tika personīgi uzaicinātas vien trīs spēlētājas, kas izvēlētas pēc nezināmiem kritērijiem, nedodot iespēju citām sevi pierādīt), ne atlasē. Šie notikumi, kombinācijā ar dažādiem individuāliem personīgiem iemesliem, kā iepriekš saplānotas brīvdienas vai neapmierinātība ar menedžmentu, rezultējās ar to, ka vairākas uzaicinātās meitenes dalību izlasē noraidīja. Atsaucoties uz LRF mājaslapā publicēto 2018. gada 7. augusta valdes sēdes protokolu Nr. 16/2018, vēlamies norādīt, ka Dina Sirsniņa izteikums saistībā ar pludmales regbija izlasi, citēju: "Ja Livonia būtu atļāvusi piedalīties izlasē arī sava kluba vadošajām spēlētājām, varējām pacīnīties arī par augstāka kaluma medaļām" neatbilst patiesībai. Nevienai spēlētājai dalība izlasēs netika liegta, ko var apliecināt ikviena kluba meitene un ko apliecina mūsu spēlētājas Annas Leškovičas izvēle pārstāvēt regbija 5 izlasi.

Tāpat mūsu vēlmi startēt Latvijas izlasēs 2018. gada sezonā, pie noteiktuma, ka sistēma ir sakārtota, apliecina arī mūsu četru spēlētāju (pretstatā LRF mājaslapā publicētā 2018. gada 10. jūlija valdes sēdes protokolā Nr. 14/2018 pieejamajai informācijai- citējot Dinu Sirsniņu: "no LSPA/Livona komandas nebija atsaucības, jo bija tikai 2 meitenes") Annas Leškovičas, Justīnes Vīksnas, Sabīnes Kuprovskas un Sindijas Širakas dalība regbija 7 izlasē. Kad LRF uzklausīja mūsu ieteikumus un mainīja r7 izlases vadību, vairākas meitenes izvēlējās kandidēt izlasē un to pārstāvēja. Neskatoties uz spēlētājiem jūtamās organizatoriskās puses kvalitātes celšanos- saņēmām oficiālus uzaicinājumus, treniņu process un atlase bija saprotama un brauciena kvalitāte augstāka- jaunais menedžments pēc pirmā posma tika nomainīts uz pludmales regbija menedžmentu, par kura kvalitāti šaubas esam minējušas jau augstāk. Neskatoties uz to, sastāvā iekļautās meitenes turpināja pārstāvēt izlasi, lai izrādītu sportisko solidaritāti pārējām komandas biedrenēm. Papildus jau iepriekš minētajam, mūs izbrīna arī tas, ka ciklu noslēdzošais menedžeris un LRF nav nokārtojuši ne fizioterapeita, ne trenera atalgojumus līdz šai dienai, nemaz nerunājot dienas naudu izmaksāšanu spēlētājām.

Ar šo vēstuli vēlamies oficiāli paziņot, ka arī 2019. gadā neatkāpjamies no mūsu pagājušā gada lūgumiem saistībā ar izlasi, kā arī lūdzam neizplatīt nepatiesu informāciju saistībā ar klubu. Arī šogad uzstājam uz profesionalitātes un caurspīdīgu procesu nodrošināšanu. Uzstājam uz oficiālu kandidātu izziņošanu, kas tiktu organizēta caur klubu struktūrām. Tāpat vēlamies kvalitatīvus treniņus un profesionālu, sistemātisku to organizāciju, nemaz nerunājot par saprotamu atlases sistēmu un kritērijiem. Uzskatām, ka pamatlīmeņa anļu valodas zināšanām, vēlmei iedziļināties problēmu risināšanā, elementāram pieklājības līmenim un politiskās neitralitātes ievērošanai lēmumu pieņemšanā jābūt menedžera kandidāta pamatprasībām. Ņemot vērā, ka liela daļa mūsu spēlētāju ir ar augstāko izglītību sporta pedagoģijā vai menedžmentā un labi pārzina sporta sistēmas, nepieciešams sakārtot sieviešu izlases prioritātes, izaugsmes plānu un menedžmenta darbu, lai varētu motivēt šāda veida sportistes ar treniņcikla un spēļu nodrošināšanas kvalitāti. Atgādinām, ka katra sportista, pat amatiera, kuram šis sporta veids ir tikai hobijs, augstākajam mērķim būtu jābūt valsts izlases pārstāvēšanai. Diemžēl izlases līmenis pēdējos gados ir nolaists tik zems, ka spēlētājiem zūd vēlme to pārstāvēt. Mēs neprasām modernus stadionus un pieczvaigžņu viesnīcas, kā arī mums nav nepieciešams jauns ekipējums katru gadu, kas prasītu daudz līdzkeļu. Taču, būdamas sportistes amatieres, ziedojam regbijam laiku, ko parasti pavadām darbos, skolās vai ģimenēs un šajās nodarbībās cenšamies strādāt ar pilnu atdevi. Pavisam noteikti nelūdzam pretī daudz- tikai cilvēcīgu menedžmenta attieksmi un nopietnu, demokrātisku, kvalitatīvu pieeju darbam- lietas, kas nepieciešamas jebkuram sportistam, kura moto ir 'ātrāk, augstāk, spēcīgāk'.

Cerot uz sapratni un sadarbību!

LSPA/Livonia meitenes: Anda Kaģe, Justīne Vīksna ,Krista Kristīne Timčuka, Liene Vāciete, Līga Svetlova, Madara Miķelsone-Pobiaržena, Marta Ozola, Sabīne Kuprovska, Sindija Širaka

Pielikums: LSPA/Livonia ieteikumi 2018. gada izlašu sezonai

Šeit mūsu sagatavotie ieteikumi problēmām, ko no savas puses sajutām iepriekšējā sezonā:

Spēlētājiem būtu tikai jāspēlē. Menedžēt komandu ir menedžera darbs, ne kādas spēlētājas. Priekškam tad ir menedžeris?

Braucienam (konkrēti, Maljorkas, bet teorētiski jebkuram) jābūt konkrētam mērķim- vai tā ir treniņnometne vai neliela gatavošanās un uzvara turnīrā vai atpūtas brauciens. Attiecīgi tā arī trenējamies.

Dodoties uz treniņnometni/ turnīru jābūt skaidri zināmai treniņu struktūrai un disciplīnai. Esam pārāk daudz cilvēku, lai no rīta pieceltos un izdomātu, ko šodien darīsim. Nepieciešams zināt visas dienas un pat kādu dienu uz priekšu grafiku, lai katrs var ierēķināt laiku sev, atpūtai utt.

Treniņu procesam jābūt strukturizētam- treniņu garumam jābūt skaidram un pie tā japieturas, lai nezaudētu spēlētāju uztveri un vēlmi/koncentrāciju nākamajos treniņos. Tāpat jābūt skaidrs, kam konkrētais treniņš veltīts- pludmalei vai 7s. Nevar saraustīt treniņu, ņemot nedaudz no šī, nedaudz no tā.

Kandidātu treniņu plānošanai un informācijai jāiet caur klubiem, ne atsevišķām spēlētājām. Tāpat jābūt skaidriem atlases principiem- kurš izvēlēsies spēlētājas un cik ilgu laiku pirms izbraukšanas tas notiks (ne pēdējā dienā). Jābūt arī kontrolnormatīviem, gadījumā, ja būtu grūti izšķirties, lai šī izvēle ir objektīva.

Vadībai jābūt vienai. Lai nepārklājas treniņi, mērķi. Piemēram, Latvijas pludmales turnīrs sakrīt ar Eiropas čempionātu Estergomā- katras izlases vadībai mērķi būs citi. Arī meiteņu nav tik daudz, lai apmeklētu gan klubu, gan abu izlašu treniņus vienlaicīgi.

Menedžerim jābūt kompetentam, ar labām organizatora prasmēm un jāsāk darboties pēc iespējas ātrāk. Meiteņu sagatavošana aizņem vairāk laika un tai būtu jāsākās jau janvārī. Menedžera uzdevums ir organizēt izlašu darbību, lai sasniegtu konkrētus, valdes izvirzītus mērķus. Tas ietver treneru, ekipējuma un treniņu vietu organizēšanu, kā arī spēlētāju vākšanu un turnīru/braucienu organizēšanu. Spēlētājām turnīra laikā jābūt pārliecinātām, ka menedžeris par visu parūpēsies un ziņos par visu savlaicīgi.

Vēlamies spēlēt, pret nevienu nekādu negatīvu emociju nav, vienkārši trūkst struktūras, disciplīnas un konkrētu skaidru mērķu, kuru virzienā strādājam. Domājam, ka, ja sakārtosim struktūru un disciplīnu, būs arī daudz mazāk vietas domstarpībām un kritikai.