Latvijas populārākie sportisti savus sociālos tīklus nav izmantojuši, lai nosodītu Krievijas uzsākto karu Ukrainā vai Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) plānus sacensību apritē atgriezt krievus un baltkrievus. Sporta diskusiju raidījumā "eXi" bijušie valstsvienību kapteiņi Kaspars Gorkšs un Jānis Blūms pauda savu viedokli par to, vai sportistiem vispār ir pienākums būt sociāli un politiski aktīviem.

Bieži vien sportistiem līgumā iekļautas normas, kas liedz brīvi paust savu viedokli, tāpēc laika gaitā viņi pie tā pierod un kļūst imūni, jo galvā skan mantra "sports nav politika", uzskata Gorkšs.

"Nav pareizi, ka brīžos, kad jāpieņem izšķiroši un skaidri lēmumi, šī atbildība no daudzajām organizācijām, kas lemj par finansējuma dalīšanu, pārdalīšanu un sporta plānošanu, tiek uzgrūsta sportistiem. Individuālu atbildību no sportista, protams, vajag sagaidīt, bet problēma ir tā, ka šīs organizācijas balstās uz kaut kādām vērtībām. Šaubos, ka kāda no šīm vērtībām balstās uz cilvēktiesību pārkāpumiem vai tām šausmām, kas šobrīd notiek Ukrainā."

"Tā ir nopietna lieta, to redzēs visa Latvija," norādīja Blūms, kurš nezināja, vai pats būtu nācis klajā ar kādu paziņojumu, ja šobrīd turpinātu savu aktīvo sportista karjeru. Viņš gan piebilda, ka šobrīd emocionāli nespēj sazināties ar draugiem Krievijā. "Tā saikne ir beigusies. It kā viņi nav vainīgi, bet es nevaru viņam paprasīt: "Kā iet?"."

Blūms gan uzskata, ka populārākajiem sportistiem vajadzētu nākt klajā ar paziņojumu par šobrīd aktuālajiem notikumiem. Gorkšs norādīja, ka viņš būtu skaidri paudis savu nostāju, ja šobrīd būtu aktīvs futbolists, un to darīja arī tad, viņa komandas biedrs Latvijas izlasē Artjoms Rudņevs intervijā izteicās, ka latviešu valodas zināšanas viņam neesot vajadzīgas.

Sporta sarunu šovs "eXi" ir Jāņa Celmiņa un "Sportacentrs.com" veidots raidījums, kas katru otro ceturtdienu skatāms "TV4" kanālā, bet pēcāk arī portālā "Sportacentrs.com". Tajā bijušie sportisti (ceturtajā sezonā tie ir Kaspars Gorkšs, Jānis Blūms un Oļegs Sorokins) apskata aktuālus sporta notikumus caur bijušo atlētu prizmu.