Toms Skujiņš: 'Pēkšņi esmu kļuvis par kara un Krievijas atbalstītāju – tas ir sāpīgi...'

Katram var būt savi uzskati un rakstura īpašības, ikviens var izvēlēties, cik skaļi un atklāti paust savus politiskos uzskatus, taču, manuprāt, katram ir jābūt labās attiecībās ar savu sirdsapziņu. Manējā jau kopš kara pirmajām dienām neļāva man klusēt, tāpēc izteicos publiski pirmajās dienās un daru to joprojām. Mēģinu ukraiņiem palīdzēt gan ar ziedojumiem, gan palīdzot organizēt humanitārās palīdzības sūtījumus. Līdz ar to man šķiet līdz smieklīgumam absurdi, ka pēkšņi esmu nokļuvis "melnajā sarakstā" – jo mūsu politiķi uzskata, ka neesmu Latvijas valsts ideoloģijas un finansiālā atbalsta cienīgs.

Ja paraugāmies plašāk, Starptautiskā riteņbraukšanas savienība (UCI) ir diezgan tuva SOK. Tās, protams, ir tikai spekulācijas, taču klīst runas, ka organizācijas prezidents Dāvids Lapartjēns nākotnē mērķē uz augstu amatu SOK. Tādēļ nebija pārsteigums, ka brīdi, kad SOK sāka apsvērt domu atļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties olimpiskajās spēlēs, arī UCI ieminējās, ka apsvērs ideju par šo valstu sportistu dalību pasaules un Eiropas čempionātos.

Pagaidām informācija ir skopa un nekādi lēmumi nav pieņemti, taču šo jautājumu jau esam pārrunājuši ar Latvijas Riteņbraukšanas federāciju (LRF). LRF ir sazinājusies gan ar LOK, gan Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī Ukrainas Riteņbraukšanas federāciju, ar kuru mūsu federācijai ir ciešs kontakts. Latvijas riteņbraucēju nostāja šajā ziņā ir nelokāma – ja Krievijas un Baltkrievijas sportisti tika pielaisti dalībai pasaules čempionātā, tad pašreizējā situācijā mēs noteikti nepiedalīsimies šajās sacensībās.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Interesanti, ka Ukrainas Riteņbraukšanas federācija atsūtīja LRF oficiālu vēstuli, kurā bija norādīts, ka tā neliedz dalību saviem sportistiem, kā arī atbalsta mūsu sportistu piedalīšanos profesionālā līmeņa komercsacensībās. Cik man zināms, šī vēstule tika nosūtīta gan LOK, gan IZM. Starp citu – neatceros IZM iebildes arī, kad pagājušajā vasarā latvieši piedalījās vienā matemātikas olimpiādē ar baltkrieviem.

Manā tālrunī ir tikai pāris krievu (Aleksandrs Vlasovs, Gļebs Sirica) un viena baltkrievu (Aleksandrs Rjabušenko) riteņbrucēja telefona numuri. Bija vēl viens, taču Francijā dzimušais krievs Pāvels Sivakovs pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā nomainīja pilsonību. No citiem to prasīt nevar, jo tas nav tik vienkārši izdarāms, ja neesi dzimis ārpus Krievijas. Pirms kara mūsu attiecības bija koleģiālas un labas, bet pēdējā gada laikā ar viņiem esmu runājis retāk. Nemāku komentēt viņu politiskos uzskatus, taču zinu, ka viens no viņiem jau mēģina mainīt pasi, un no žurnālistiem esmu dzirdējis, ka viņš par karu izsakās noraidoši un neatbalsta Krievijas vadību.

Oficiāli viņiem ir ļoti grūti paust savus uzskatus publiski, jo Krievijā ir palikuši tuvāki un tālāki radi. Un mēs labi zinām, cik ātri šis režīms var izķert un sodīt citādi domājošos un viņu tuviniekus. Tāpēc šajā gadījumā nevēlos nevienu nosodīt par to, ka viņš skaļi nebļauj "Nost ar karu!". Šos džekus es mazliet pazīstu un iekšēji ticu, ka, ja vien rastos tāda iespēja, viņi nokārtotu kādas citas valsts pilsonību.