3x3 olimpiskā kvalifikācijas turnīra pārcelšana mainījusi Latvijas izlases plānus

Latvijas labākie 3x3 basketbolisti koriģējuši savu programmu, gatavojoties cīņai par olimpisko ceļazīmi, informē Latvijas Basketbola savienība (LBS).

Jau ziņots, ka koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" dēļ Indijā nenotiks šomēnes plānotais 3x3 basketbola olimpiskās kvalifikācijas turnīrs. Mačiem ar Latvijas vīriešu 3x3 izlases dalību bija jānotiek no 18. līdz 22.martam Indijas pilsētā Bengaluru.

FIBA sadarbībā ar Starptautisko Olimpisko komiteju (SOK) šobrīd meklē labāko risinājumu turnīra aizvadīšanai, ņemot vērā to, ka tam jānotiek līdz aprīļa beigās Ungārijā gaidāmajam turnīram, kurā tiks sadalīta pēdējā ceļazīme uz Olimpiādi. Pasaules basketbola jumtorganizācija izskata iespēju turnīru sarīkot aprīļa vidū kādā Eiropas valstī, kur klimatiskie apstākļi ļaus spēles aizvadīt brīvā dabā.

"Ziņa par turnīra pārcelšanu no Bengaluru uz citu vietu spēlētājiem uzlabojusi noskaņojumu," sarunā ar LBS atzīst Latvijas 3x3 izlases treneris Raimonds Feldmanis. "Vīri jau ir spēlējuši Indijā, kur to grūti darīt lielā karstuma un mitruma dēļ. Specifiski apstākļi, kam klāt nāk sadzīves nianses un tagad vēl arī vīrusa riski. Bija jūtama neliela spriedze, kas tagad pazudusi. No otras puses, sagatavošanās plānā kopā ar Latvijas Olimpiskās vienības speciālistiem viss bija salikts pa plauktiņiem tā, lai konkrētajā laikā un vietā būtu labākā sportiskā forma. Tagad plānus jāmaina."

Latvijas delegācija - izlases pamatsastāva dalībnieki Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis un Nauris Miezis, rezervisti Artūrs Strēlnieks un Mārtiņš Rozenbergs - kā arī treneris Raimonds Feldmanis un fizioterapeits Oskars Urbanovičs pēdējā laikā trenējās Tenerifē, kur laika apstākļi ir tuvu Indijā prognozētajiem. Sportiskā forma krāta, trenējoties divreiz dienā un sacenšoties savstarpējos mačos. Bija paredzēts laikus lidot uz Indiju, lai aklimatizētos sacensību vietā. FIBA lēmums licis mainīt plānus - svētdien basketbolisti atgriezīsies Latvijā.

"Plānotais treniņdarba apjoms ir paveikts, savainojumi netraucē. Taču svarīgais turnīrs būs mēnesi vēlāk, nekā plānots, tāpēc jāpārkārto tuvākie plāni. Paredzams, ka 11. un 12.martā Sanktpēterburgā piedalīsimies Eiropas Vienotās līgas posmā, kur iepriekš bija domāts startēt ar rezerves sastāvu. Tālākais vēl miglā tīts - gaidīsim precīzas ziņas par olimpiskā kvalifikācijas turnīra norises laiku un vietu," treneris Feldmanis aicina sekot operatīvajai informācijai.

2. un 3.aprīlī Dohā paredzēts Pasaules tūres pirmais posms (pērn latvieši tajā uzvarēja), taču patlaban jābūt gataviem dažādiem pavērsieniem, tai skaitā izmaiņām kalendārā.

Olimpiādei vīru konkurencē automātiski kvalificējās Krievijas, Ķīnas, Serbijas un Japānas izlases. Savukārt dāmu konkurencē olimpiskajām spēlēm jau var gatavoties Rumānijas, Mongolijas, Ķīnas un Krievijas izlases.

Pārējās ceļazīmes tiks sadalītas olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā, kurā 20 izlases sadalītas četrās apakšgrupās.

Kvalifikācijas turnīrā kopumā piedalīsies 40 izlases - 20 vīriešu un 20 sieviešu konkurencē. Pirmo trīs vietu ieguvēji iegūs ceļazīmes uz Olimpiādi. Tāpat tiks aizvadīts vēl papildus kvalifikācijas turnīrs, kurā sešas komandas no katra dzimuma cīnīsies par pēdējo ceļazīmi uz Olimpiādi.

Vīriešu konkurences grupu sadalījums:

A apakšgrupa - Mongolija, Polija, Brazīlija, Turcija, Spānija;

B apakšgrupā - ASV, Lietuva, Beļģija, Dienvidkoreja, Jaunzēlande;

C apakšgrupa - Slovēnija, Francija, Katara, Filipīnas, Dominikānas Republika;

D apakšgrupa - Nīderlande, Latvija, Kanāda, Horvātija, Indija.

Sieviešu konkurences grupu sadalījums:

A apakšgrupa - Francija, ASV, Vācija, Urugvaja, Indonēzija;

B apakšgrupa - Irāna, Japāna, Ukraina, Turkmenistāna, Austrālija;

C apakšgrupa - Nīderlande, Igaunija, Baltkrievija, Ungārija, Šrilanka;

D apakšgrupa - Itālija, Taipeja, Čehija, Šveice, Indija.