Adetokunbo fenomenālais sniegums sagādā 'Bucks' NBA čempionu titulu

Par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) 2020./2021. gada sezonas čempioniem otrdien kļuva Milvoki "Bucks", kas finālsērijas sestajā spēlē savā laukumā ar rezultātu 105:98 pārspēja Fīniksas "Suns" un sērijā līdz četrām uzvarām triumfēja ar 4-2.

"Bucks" par NBA čempionvienību kļuva otro reizi kluba pastāvēšanas vēsturē. Iepriekš tas izdevās 1971. gadā, kad komandu pārstāvēja Oskars Robertsons un Karīms Abduldžabars.

Milvoki komandu līdz čempionu titulam aizveda fenomenāls Jaņņa Adetokunbo sniegums. Viņš izcēlās ar 50 punktiem, 14 atlēkušajām bumbām un pieciem bloķētiem metieniem. Basketbolists no Grieķijas realizēja 16 no 25 metieniem no spēles, kā arī trāpīja 17 no 19 soda metieniem.

17 punktus guva Kriss Midltons, 16 punktus pievienoja Bobijs Portiss, bet Džrū Holidejs izcēlās ar 12 punktiem, 11 rezultatīvām piespēlēm un deviņām atlēkušajām bumbām.

"Suns" rindās 26 punktus guva Kriss Pols, Devins Bukers sameta 19 punktus, bet 15 punkti un 13 atlēkušās bumbas Džeja Kraudera kontā.

Lai arī pēc pirmās ceturtdaļas "Bucks" bija vadībā ar 29:16, "Suns" vienība spēles turpinājumā pārņēma vadību, iegūstot septiņu punktu pārsvaru (47:40). "Bucks" atspēlējās un ceturtās ceturtdaļas iesākumā rezultāts bija neizšķirts 82:82. Milvoki basketbolisti veica izrāvienu 10:4 un spēja pārsvaru noturēt līdz mača beigām, svinot sezonas svarīgāko uzvaru.

Šo maču klātienē "Bucks" arēnā vēroja aptuveni 17 tūkstoši skatītāju.

Par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Adetokunbo, kurš sešās spēlēs vidēji guva 35,2 punktus, izcīnīja 13,2 atlēkušās bumbas, izdarīja piecas rezultatīvas piespēles, bloķēja 1,8 metienus, pārtvēra 1,2 pārtvertas bumbas un metienos no spēles realizēja ar 61,1% precizitāti.