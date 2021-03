Adetokunbo trāpa visus metienus un kļūst par NBA Zvaigžņu spēles vērtīgāko spēlētāju

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Zvaigžņu spēlē svētdien Lebrona Džeimsa komanda ar rezultātu 170:150 pārspēja Kevina Duranta komandu, bet par mača vērtīgāko spēlētāju kļuva Jannis Adetokunbo, kurš trāpīja visus izpildītos metienus.

Mačā no sākuma līdz beigām pārliecinošāk darbojās Džeimsa komanda, un Adetokunbo no spēles realizēja visus 16 metienus, no kuriem trīs bija tālmetieni. Viņš ar 35 gūtajiem punktiem bija spēles rezultatīvākais spēlētājs. 32 punktus guva Deimiens Lilards, bet Stefans Karijs pievienoja 28 punktus. Komandas kapteinis Džeimss spēlēja tikai 13 minūtes un guva četrus punktus.

Duranta komandā ar 26 punktiem rezultatīvākais bija Bredlijs Bīls, 24 punkti Kairijam Ērvingam, bet 21 punktu sameta Džeimss Hārdens. Pats Durants šajā mačā traumas dēļ nepiedalījās.

"Bija jautri. Es biju priecīgs, maniem komandas biedriem bija jautri. Patīkami būt kopā ar izciliem spēlētājiem, jo ar viņiem spēlēt ir ļoti viegli," teica Adetokunbo.

Šajā mačā nevarēja piedalīties Filadelfijas "76ers" līderi Džoels Embīds un Bens Simons, kuri bija ar Covid-19 saslimušā kontaktpersonas.

Meistarības konkursā par uzvarētāju kļuva lietuvietis Domants Sabonis no Indiānas "Pacers". Viņš savos dueļos pārspēja Džuliusu Rendlu, Luku Dončiču un Nikolu Vučeviču.

Tālmetienu konkursā dramatiskā cīņā par uzvarētāju kļuva Karijs, kurš finālā tikai pēdējā metienā apsteidza Maiklu Konliju, izcīnot uzvaru ar 28 punktiem.

Savukārt bumbas triekšanas grozā no augšas konkursā labākais bija Anfernī Saimonss no Portlendas "Trail Blazers".