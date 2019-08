Anžejs Pasečņiks pievienojies kādai NBA komandai

Latvijas basketbola izlases centra pozīcijas spēlētājs Anžejs Pasečņiks pievienojies kādai Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandai, ar kuru pagaidām panākta vienošanās uz kluba treniņnometni, vēsta spēlētāja aģents Artūrs Kalnītis.

"Neviens nav šovasar strādājis smagāk kā šis puisis. Anžejs Pasečņiks piekritis pievienoties NBA komandai uz tās treniņnometni, un cīnīsies par vietu sastāvā," sociālajā vietnē "Twitter" raksta Kalnītis.

Basketbolistu 2017. gada draftā ar 25. izvēli nolūkoja Orlando "Magic" vienība, kura jau iepriekš bija vienojusies, ka Pasečņiks tiks aizmainīts uz Filadelfijas "76ers". Tiesa, Filadelfijas klubs šovasar atteicās no tiesībām uz Latvijas basketbolistu, kas Pasečņikam deva iespēju Vasaras līgā pārstāvēt Vašingtonas "Wizards" klubu.

Iepriekšējās četras sezonas 23 gadus vecais basketbolists pavadījis "Herbalife Gran Canaria" vienībā Spānijā. Grankanārijas klubs pērn pirmo reizi ieguva tiesības spēlēt ULEB Eirolīgā, kurā Pasečņiks vidēji spēlē guva 7,2 punktus un savāca 3,6 atlēkušās bumbas. Savukārt vietējā Spānijas augstākajā līgā (ACB) spēlētāja kontā 5,4 punkti un 3,0 atlēkušās bumbas.

Basketbolists līdz tam pārstāvējis Latvijas basketbola līgas (LBL) vienības "VEF Rīga" un "Latvija U18".

Nobody has worked harder this summer than this guy right here. Anzejs Pasecniks has agreed to join an NBA team for training camp and will fight for a roster spot! Nothing comes easy for us @AnzejsP, but moments like this bring out the best of us. Let's go 💪💪 pic.twitter.com/SAzCW1jtwH