Apskatnieks: Porziņģa komandas biedrs Bīls gatavojas kļūt par brīvo aģentu

Latviešu zvaigznes Kristapa Porziņģa komandas biedrs Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubā Vašingtonas "Wizards" Bredlijs Bīls šovasar grasās kļūt par brīvo aģentu, vēsta apskatnieks Maikls Skoto.

Bīlam ir iespēja izvēlēties turpināt pašreizējo līgumu arī uz nākamo sezonu, par kuru viņš saņemtu 36,4 miljonus dolāru (34,7 miljonus eiro). Tomēr prognozējams, ka viņš no tā atteiksies un kļūs par neierobežoti brīvo aģentu, lai vasarā varētu noslēgt ienesīgāku ilgtermiņa vienošanos.

Source: Wizards star Bradley Beal will decline his $36.4 million player option for the 2022-23 season and become an unrestricted free agent this summer, @hoopshype has learned. More on Beal's future, Bobby Portis, Nicolas Batum, and others in the story. https://t.co/sT8KU2qBUr