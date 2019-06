Aptuveni divi miljoni cilvēku Toronto ielās svin 'Raptors' triumfu NBA

Aptuveni divi miljoni Toronto "Raptors" līdzjutēju pirmdien devās Toronto ielās, lai suminātu komandas triumfu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionātā, vēsta aģentūra "Reuters".

"Šī ir 24 gadu ilgas gaidīšanas kulminācija. Mēs to gaidījām ļoti ilgi," teica "Raptors" fans Kriss Rodžers.

"Maple Leaf Sports and Entertainment" aplēses liecina, ka Toronto ielās, lai piedalītos svinīgajā parādē, devušies aptuveni divi miljoni līdzjutēju. Vairākas ielas tika slēgtas, lai nodrošinātu "Raptors" basketbolistu autobusu konvoja kustību. Tāpat slēgtas arī trīs metro stacijas, jo tās bija pārpildītas.

"Tas ir kaut kas neticams. Šodien neviens nav devies uz darbu," pārsteigts bija "Raptors" līderis Kavai Lenards.

Visā Kanādā ar lielu vērienu atzīmēja "Raptors" vienības uzvaru NBA čempionātā, lai arī šī valsts pazīstama kā hokeja dzimtene. Kanādā bāzētajām komandām šis ir pirmais čempionu tituls Ziemeļamerikas spēcīgāko komandu sporta spēļu čempionātos kopš 1993. gada, kad Toronto "Blue Jays" uzvarēja Augstākās beisbola līgā (MLB). Savukārt Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Toronto "Raptors" bez Stenlija kausa ir kopš 1967. gada.

This is Toronto on BASKETBALL. #WeTheNorth #WeTheNorthDay

Imagine the day when Auston brings Stanley home.

😭 pic.twitter.com/QlDObPIeWS