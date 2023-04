Batlers 'eksplodē' un nostāda 'Bucks' aizas malā

Losandželosas "Lakers" un Maiami "Heat" pirmdien pēc uzvaras spēlēs savā laukumā nokļuva viena panākuma attālumā no iekļūšanas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas spēļu otrajā kārtā, Džimijam Batleram "Heat" panākumu kaldinot ar 56 gūtiem punktiem.

Maiami "Heat" mājās ar 119:114 (28:33, 22:24, 28:32, 41:25) apspēlēja Milvoki "Bucks", sērijā panākot 3-1.

Uzvarētājiem 56 punktus guva Džimijs Batlers, sasniedzot ceturto lielāko punktu daudzumu NBA izslēgšanas spēļu vēsturē.

Batlers trīs pirmajās ceturtdaļās guva 35 punktus, bet "Heat" tobrīd zaudēja ar 78:89, pēdējās ceturtdaļas sākumā "Bucks" panākot arī 101:89.

"Heat" atbildēja ar 13:0 izrāvienu, panākot vadību ar 102:101.

Seškārtējais Visu zvaigžņu spēles dalībnieks Batlers ceturtajā ceturtdaļā guva 21 punktu, mača laikā no spēles realizējot 19 no 28 metieniem, tai skaitā trīs no astoņiem tālmetieniem, kā arī gūstot punktu 15 no 18 no soda metieniem. Ar 56 punktiem viņš sasniedza komandas "play-off" spēļu rekordu.

56 punktus izslēgšanas spēlēs ir guvis arī Čārlzs Bārklijs (1994.gadā), Maikls Džordans (1992.) un Vilts Čemberlens (1962.), dalot ceturto vietu šajā rādītājā.

Vairāk iemest spējis vien Donovans Mičels (57 punkti 2020.gadā), Eldžins Beilors (61 punkts 1962.gadā) un Džordans (63 punkti 1986.gadā).

Batlers sakrāja arī deviņas atlēkušās bumbas, bet neviens cits no Maiami spēlētājiem neguva vairāk par Bama Adebajo sasniegtajiem 15 punktiem.

"Bucks" komandā pēc divu spēļu prombūtnes muguras savainojuma dēļ laukumā bija atgriezies Jannis Adetokunbo, kurš sakrāja "triple-double" - 26 punkti, 13 rezultatīvas piespēles un desmit atlēkušās bumbas.

Bruks Lopess sakrāja 36 punktus, 11 atlēkušās bumbas un trīs bloķētus metienus.

Sērijas piektā spēle notiks trešdien Milvoki.

Otrā pirmdienas cīņā Losandželosas "Lakers" mājās pagarinājumā ar 117:111 (29:23, 25:29, 27:31, 23:21, 13:7) pieveica Memfisas "Grizzlies", sērijā izvirzoties vadībā ar 3-1.

Lebrons Džeimss pagarinājumā sasniedza jaunu karjeras rekordu, spēli beidzot ar 20 atlēkušajām bumbām. Nekad iepriekš NBA pamatturnīrā vai "play-off" cīņās viņš nebija izcīnījis vairāk par 19 atlēkušajām bumbām.

Sešas sekundes pimrs pamatlaika beigām Džeimss ar divpunktu metienu panāca 104:104, bet papildlaikā, kad spēlēt bija atlicis mazāk nekā 30 sekundes, ar trīspunktu gājienu pret Dilonu Bruksu viņš izvirzīja "Lakers" vadībā ar 113:108.

Četrkārtējais NBA fināla vērtīgākais spēlētājs 45 laukumā pavadītajās minūtēs finišēja ar 22 punktiem, sakrājot arī septiņas rezultatīvas piespēles.

23 punktus uzvarētājiem guva Ostins Rīvzss, 17 - D'Andželo Rasels un 15 - Džareds Venderbilts.

Pretiniekiem Desmonds Beins guva 36 punktus, Dža Morants, kuram traucēja metiena rokas savainojums, sakrāja 19 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles, bet Džerens Džeksons 14 punktus, 14 atlēkušās bumbas un piecus bloķētus metienus.

Nākamā spēle notiks trešdien Memfisā.

Pērn finālsērijā Goldensteitas "Warriors" ar 4-2 uzvarēja Bostonas "Celtics".