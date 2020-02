Bertānam 'danki' un precīzi trīspunktnieki zaudētā spēlē pret 'Grizzlies'

Latvijas izlases basketbolists Dāvis Bertāns svētdien guva 15 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārās sezonas spēlē, bet viņa pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" komanda ar rezultātu 99:106 (30:18, 25:29, 30:33, 14:26) piekāpās Memfisas "Grizzlies" vienībai.

Bertāns laukumā devās no rezervistu soliņa un tajā pavadīja 31:45 minūtes. Rūjienietis izcēlās ar 15 punktiem (3/5 divpunktu metienos, 3/8 trīspunktu metienos), sešām atlēkušajām bumbām, vienu rezultatīvu piespēli un vienu pārtvertu bumbu. Vidzemnieks arī divreiz pārkāpa noteikumus, vienreiz kļūdījās, bet, viņam esot laukumā, "Wizards" pretiniekiem piekāpās ar deviņu punktu deficītu.

Laukumā nedevās Latvijas izlases centrs Anžejs Pasečņiks, kurš bija izsaukts uz komandu no fārmkluba "Capital City Go Go".

"Wizards" komanda spēli uzsāka ļoti pārliecinoši, Bertānam ar precīzu tālmetienu palīdzot kaldināt pirmajā ceturtdaļā iegūtu 12 punktu pārsvaru.

Uzbrucējs otrajā ceturtdaļā gan realizēja vēl vienu trejaci, gan trieca bumbu grozā no augšas, kā arī ar vienu pieskārienu atdeva skaistu, rezultatīvu piespēli Moricam Vāgneram. Savukārt laukuma saimnieki vēl joprojām saglabāja pārsvaru.

Bertāns trešajā ceturtdaļā vēlreiz izpildīja triecienu grozā no augšas, kā arī trāpīja pustālo metienu pēc dribla. Taču spēles pēdējā ceturtdaļā "Wizards" komandas uzbrukums pievīla, komandai izceļoties vien ar 14 punktiem. Bertāns līdzēja ar vienu realizētu trīspunktu metienu no trim, ar ko bija par maz, lai pārspētu gados jaunos "Grizzlies" basketbolistus.

Mājinieku labā 26 punktus guva Bredlijs Bīls, bet otrs rezultatīvākais komandas spēlētājs ar 19 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām bija Vāgners. Savukārt uzvarētāju rindās 27 punkti, desmit atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles Dža Morantam. Tas bija pirmgadnieka pirmais sasniegtais "triple double" savā NBA karjerā. Lietuvas izlases centrs Jons Valančūns viesiem izpalīdzēja ar 18 atlēkušajām bumbām un astoņiem gūtiem punktiem.

"Wizards" pēc zaudējuma ar 18 uzvarām 51 mačā saglabā devīto vietu Austrumu konferencē, bet "Grizzlies" 53 spēļu laikā guvuši 27 panākumus, kas vienībai dod astoto vietu Rietumu konferencē.

Vašingtonas klubs otrdien uzņems desmitajā vietā Austrumu konferencē esošo Čikāgas "Bulls" komandu.