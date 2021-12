Bertānam nekrīt tālmetieni; 'Wizards' vājas pēdējās 13 minūtes spēlē Sakramento

Dāvis Bertāns trešdien, 15. decembrī, Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē realizēja tikai vienu no sešiem tālmetieniem, bet Vašingtonas "Wizards" nenosargāja pārsvaru, pēdējā ceturtdaļā zaudēja 35 punktus un viesos ar 105:119 (32:27, 25:29, 32:28, 16:35) atzina Sakramento "Kings" pārākumu.

Bertāns kā ierasts spēlē iesaistījās no soliņa, nospēlēja 16:29 minūtes, kuru laikā guva septiņus punktus un izcīnīja divas atlēkušās bumbas. Viņš no spēles izdarīja tikai tālmetienus, ne reizi neizmetot divpunktu metienu, bet vēl realizēja četrus no pieciem soda metieniem.

85 sekundes pirms trešās ceturtdaļas beigām Bertāns ar savu vienīgo precīzo tālmetienu spēlē panāca "Wizards" lielāko pārsvaru cīņā 89:77, bet Vašingtonas komanda izlaida uzvaru no rokām. Atlikušās 13 ar pusi minūtes ASV galvaspilsētas komanda zaudēja ar 16:42, piekāpjoties arī visā mačā.

"Wizards" rindās rezultatīvākais ar 30 punktiem bija Bredlijs Bīls, 15 punktus guva Deni Avdija, bet pa 14 punktiem Daniels Gefords un Montrezs Harels. "Kings" uzvaras galvenais kaldinātājs ar 28 punktiem bija DeĀrons Fokss, 19 punktus guva Harisons Bārnss, pa 15 punktiem Badijs Hīlds un Tristans Tomsons, bet pa 13 punktiem – Čimezi Metu un Deivions Mičels.

NBA Austrumu konferencē "Wizards" ar 15 uzvarām un 14 zaudējumiem ieņem astoto vietu. Vašingtonas komandai šī bija otrā no sešām izbraukuma spēlēm pēc kārtas. Izbraukumu Bertāns un "Wizards" turpinās ar mačiem pret Fīniksas "Suns" (16. decembrī) un Jūtas "Jazz" (18. decembrī).