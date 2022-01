Bertāns ar Pasečņiku kopā gūst 34 punktus zaudētā ACB spēlē

Latvijas basketbolisti Dairis Bertāns un Anžejs Pasečņiks svētdien guva attiecīgi 20 un 14 punktus Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē, taču viņu pārstāvētā Seviljas "Real Betis" komanda cieta zaudējumu.

Seviljas basketbolisti mājās ar rezultātu 71:88 (19:18, 20:11, 33:14, 18:26) zaudēja Bertāna savulaik pārstāvētajai Bilbao "Surne" vienībai.

Bertāns spēlēja 26 minūtes, kuru laikā realizēja četrus no pieciem divpunktu metieniem, trīs no 11 tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes, iekrāja negatīvu +/- rādītāju (-6) un tika pie 15 efektivitātes koeficienta punktiem.

Pasečņiks laukumā pavadīja 18 minūtes un 33 sekundes, grozā raidot piecus no astoņiem divpunktu metieniem un četrus no pieciem "sodiņiem". Latviešu basketbolista rēķinā bija arī trīs bumbas zem groziem, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas, četras piezīmes, pieci izprovocēti noteikumu pārkāpumi, negatīvs +/- rādītājs (-2) un 13 efektivitātes koeficienta punkti.

Starp viņiem Seviljas komandas rezultatīvāko un produktīvāko spēlētāju sarakstā iespraucās Šenons Evanss, kurš guva 17 punktus, izcīnīja piecas bumbas zem groziem, atdeva astoņas rezultatīvas piespēles, taču arī pieļāva sešas kļūdas. Bilbao komandā 26 punktus guva kādreizējais "VEF Rīga" spēlētājs Ludvigs Hokansons.

Abiem latviešiem rezultativitātes rekords ACB ir 24 gūtie punkti.

Tikmēr Rinalds Mālmanis palika rezervē mačā, kurā Mursijas UCAM mājās ar rezultātu 88:86 (23:15, 19:22, 24:19, 22:30) uzvarēja Tenerifes "Lenovo".

Vēlāk vakarā Spānijas basketbola klasikā Rolanda Šmita pārstāvētā "Barcelona" viesosies pie Madrides "Real", bet citā spēlē Artūrs Kurucs un Vitorijas "Baskonia" mājās uzņems Burgosas "San Pablo".

Sestdien Mārcis Šteinbergs palika rezervē, kamēr viņa pārstāvētā Manrezas "Baxi" viesos ar 82:79 uzveica Andoras "MoraBanc". Svētdien atcelta spēle, kurā bija jātiekas Kriša Helmaņa pārstāvētajai Badalonas "Joventut" ar Rodija Mačohas pārstāvēto Fuenlavradas "Urbas".

"Baxi" uzvarējusi 12 no 18 spēlēm un ir otrajā pozīcijā, tālāk ir "Barcelona" klubs ar 11 uzvarām 14 spēlēs, bet pirmo piecinieku noslēdz vēl divas latviešu pārstāvētās komandas "Joventut" un UCAM, kas guvušas desmit panākumus 15 un 16 cīņās. "Baskonia" vienībai deviņi panākumi 17 dueļos dod astoto pozīciju, "Urbas" ar piecām uzvarām 15 spēlēs ir 14., bet "Real Betis" ar trīs uzvarām 16 mačos ir pēdējā vietā 18 komandu konkurencē.

Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempionu kļuva Rolands Šmits un "Barcelona", kas finālsērijā ar 2-0 pieveica Madrides "Real".