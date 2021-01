Bertāns un Timma Eirolīgas mačā kopā gūst 23 punktus

Latvijas basketbolisti Dairis Bertāns un Jānis Timma otrdien ULEB Eirolīgas spēlē guva attiecīgi 15 un astoņus punktus, bet viņu pārstāvētā komanda Maskavas apgabala "Himki" piedzīvoja zaudējumu.

"Himki" mājās ar 93:95 (15:26, 29:18, 31:29, 18:22) piekāpās Minhenes "Bayern".

Bertāns laukumā pavadīja 28 minūtes un piecas sekundes, kuru laikā izcēlās ar 15 punktiem, vienu atlēkušo bumbu un vienu pārtvertu bumbu. Basketbolists grozā raidīja vienu no diviem divpunktu un trīs no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja četrus no pieciem "sodiņiem". Tāpat Bertāns nopelnīja trīs personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz diviem noteikumu pārkāpumiem spēli noslēdza ar 12 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.

Viņa tautietis Timma nospēlēja 25 minūtes un 50 sekundes, kuru laikā iekrāja astoņus punktus, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas un divreiz pārtvēra bumbu. Timma grozā raidīja vienu no diviem divpunktu un divus no astoņiem trīspunktu metieniem. Basketbolists arī nopelnīja četras personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz vienu noteikumu pārkāpumu un spēli noslēdza ar pieciem efektivitātes punktiem.

Rezultatīvākais "Himki" rindās ar 32 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm bija Aleksejs Šveds, bet otrā laukuma pusē Niks Vīlers-Babs iekrāja 25 punktus, astoņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles.

Otrdien Eirolīgā spēli aizvadīs arī Rolanda Šmita pārstāvētā "Barcelona".

"Himki" ar diviem panākumiem 22 mačos Eirolīgā ieņem pēdējo jeb 18.vietu.