Bērziņa 'Lietkabelis' zaudē skandalozā Lietuvas finālsērijas trešajā mačā

Latvijas basketbolists Kaspars Bērziņš trešdien guva sešus punktus, kas neglāba viņa pārstāvēto Panevēžas "Lietkabelis" no zaudējuma Lietuvas Basketbola līgas (LKL) fināla sērijas trešajā mačā.

"Lietkabelis" viesu lomā ar rezultātu 85:63 (22:9, 29:18, 18:16, 18:18) zaudēja Viļņas "Rytas", kas sērijā līdz četrām uzvarām izvirzījās vadībā ar 2-1.

Bērziņš laukumā bija piecas minūtes un 14 sekundes, kuru laikā guva sešus punktus, realizējot divus divu punktu metienus un divus no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, vienu reizi pazaudēja bumbu, bloķēja vienu pretinieku metienu, sakrāja četras piezīmes, izprovocējas divus pretinieku sodus, sakrāja +/- rādītāju -6 un noslēdza maču ar efektivitātes koeficientu trīs.



Otrās ceturtdaļas izskaņā "Lietkabelis" galvenais treneris Nenads Čanaks bija neapmierināts ar tiesnešu lēmumu nepiešķirt piezīmi laukuma saimniekiem un, pametot arēnu pēc otrās tehniskās piezīmes, pagrūda Viļņas komandas treneri Ģiedru Žibenu, kā arī pēc tam, ejot garām tribīnēm, saķērās ar "Rytas" komandas īpašnieku, izraisot asumus starp abām komandām.

Absolute madness in the LKL finals! Lietkabelis coach Nenad Canak gets thrown out after pushing Rytas coach Giedrius Žibėnas and almost fighting with Rytas president Darius Gudelis. pic.twitter.com/fy7bFRtS3W