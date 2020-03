Biedriņš iekļauts 'Warriors' iecienītāko spēlētāju balsojumā

Bijušais Latvijas izlases basketbolists Andris Biedriņš izvirzīts starp medija "NBC Sports Bay Area" iecienītākajiem Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Goldensteitas "Warriors" spēlētājiem.

Medijs, kam pieder tiesības vietējā tirgū translēt "Warriors" spēles, izveidojis astoņu bijušo "Warriors" spēlētāju tabulu. Noprotams, ka lasītājiem drīz būs iespēja balsot, lai noteiktu populārāko Goldensteitas kluba spēlētāju.

"Iekļaut zvaigznes būtu pārāk vienkārši," rakstīts vietnē "Twitter" veiktā ierakstā. "Kurš uzvarētu šo nejaušo "Warriors" aptauju?"

Kopā ar Biedriņu tajā iekļauti vairākas "Warriors" "kulta" zvaigznes. Latvieša bijušais komandas biedrs Adonals Foils bija ilggadējs vienības pārstāvis, kurš ir kluba rekordists bloķētajos metienos. Kents Beizmors un Džeremijs Lins savus pirmos soļus NBA spēra "Warriors" rindās, bet vēlāk kļuva par augsta līmeņa basketbolistiem. Savukārt Bobs Sura, Braiens Kardinals, Entonijs Morovs un Ērls Bojkinss komandas rindās aizvadīja spilgtus, bet relatīvi īsus nogriežņus.

Putting stars would be too easy. Who’s winning this random Warriors bracket? 🤔 pic.twitter.com/tFmBudGCAD