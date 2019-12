Bijušais NBA komisārs Sterns pēc asins izplūduma smadzenēs nogādāts slimnīcā

Bijušajam Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komisāram Deividam Sternam ceturtdien veikta smadzeņu operācija, ziņo NBA.

Kā vēsta NBA apskatnieki, Sterns saļimis uz grīdas kādā no Ņujorkas restorāniem. Slimnīcā viņam konstatēts asins izplūdums smadzenēs, tādēļ steidzami veikta operācija.

Pagaidām netiek ziņots par 77 gadus vecā Sterna veselības stāvokli.

Sterna vadības laikā NBA no krīzē nonākušas līgas kļuva par vienu no ietekmīgākajām un ienesīgākajām sporta organizācijām visā pasaulē. Sterns līgas vadību uzņēmās 1984. gadā, bet posteni atstāja vien 2014. gadā. Viņa darbības laikā NBA pievienojās septiņas jaunas komandas, bet sešas mainīja savu mītnes vietu. Līgas ienākumi par televīzijas translācijām pieauga 40 reizes, bet spēlētāju vidējais atalgojums no 250 000 ASV dolāriem 1984. gadā pieauga līdz vairāk nekā pieciem miljoniem.

Sterna laikā NBA atvēra 13 pārstāvniecības visā pasaulē, uzsāka regulāras spēles ārpus ASV un Kanādas, ko pirms tam nebija darījusi neviena no profesionālā sporta līgām. Viņa vadībā profesionāļi varēja piedalīties olimpiskajās spēlēs, bet 1997. gadā ar Sterna aktivitātēma tika izveidota sieviešu NBA (WNBA).

2014. gadā Sternu uzņēma Basketbola Slavas zālē.