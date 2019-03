Latviešu basketbolista Jāņa Timmas pārcelšanās uz Krievijas klubu Maskavas apgabala "Himki" nākas par labu gan pašam spēlētājam, gan Pirejas "Olympiakos", uzskata Grieķijas vienības galvenais treneris Deivids Blats.

26 gadus vecais Timma līdz sezonas beigām no Grieķijas granda Pirejas "Olympiakos" ir izīrēts Maskavas apgabala "Himki", taču viņš komandas sastāvā varēs piedalīties tikai VTB Vienotās līgas mačos un ULEB Eirolīgā nespēlēs.

"Šis ir viens no tiem gadījumiem, kas apmierina abas puses," pēc Timmas pārcelšanos uz "Himki" portālā "Eurohoops.net" citēts Blats. "Mēs nekādi nespējām atrast Jānim vietu savā rotācijā, līdz ar to pat Grieķijas līgā viņš būtu ārpus sastāvā, jo tūlīt no savainojuma atgriezīsies Jānis Strēlnieks. Tāpēc šāds solis ir labs abām pusēm - gan spēlētājam, gan mūsu komandai."

Īres līgums noslēgts līdz šīs sezonas beigām, bet kontrakts ar "Olympiakos" latvietim ir arī uz nākamo sezonu, tāpēc vasarā viņš klubā atgriezīsies.

Timma šosezon ULEB Eirolīgā 23 mačos vidēji guva 3,4 punktus, kamēr Grieķijas čempionātā 14 cīņās viņam caurmērā 6,07 punkti.

Timmam šī būs atgriešanās Krievijā, jo viņš no 2015. līdz 2017.gadam pārstāvēja Sanktpēterburgas "Zeņit" komandu. "Himki" ar 13 uzvarām 18 spēlēs VTB Vienotās līgas kopvērtējumā ieņem ceturto vietu, kamēr ULEB Eirolīgā tā ar deviņām uzvarām 25 mačos ir 13.vietā un uz izslēgšanas turnīru reāli nepretendē.