Blūms: izlases kontekstā mums nav izdevīgi, ka Latvijas prece ir pieprasīta Eirolīgā un NBA

Lai arī Latvijas basketbolisti šajā sezonā ULEB Eirolīgas un Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubos ir nepieredzēti daudz, tomēr šī brīža situācijā valstsvienības kontekstā tas ir vērtējams ar mīnusa zīmi, sacīja Latvijas izlases kapteinis Jānis Blūms.

Latvijas basketbola izlase turpina cīņu par kvalificēšanos Pasaules kausa izcīņai. Ceturtdien Latvija aizvadīs maču savā laukumā pret Melnkalni, bet svētdien izbraukumā – pret Slovēniju. Valstsvienībā nevarēs spēlēt neviens no NBA klubu spēlētājiem (Kristaps Porziņģis, Dāvis Bertāns, Rodions Kurucs) un lielākā daļā no Eirolīgas klubu spēlētājiem (Jānis Strēlnieks, Jānis Timma, Žanis Peiners, Anžejs Pasečņiks, Rolands Šmits). Tikai Dairis Bertāns no Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" vienības palaists uz izlasi, taču tikai uz maču pret Slovēniju. Tāpat arī savainojumi paretinājuši valstsvienības rindas.

"Latvijas prece ir pieprasīta Eiropā un NBA. Tas izlases kontekstā ir mīnuss, bet tas mums nav attaisnojums. Cīnīsimies par uzvarām un vietu Pasaules kausā. Trīs dienu laikā būs jāsaspringst un jākoncentrējas, lai varētu sagatavoties spēlēm. Visi spēlētāji saprot, ka valstsvienībā spēlēt ir gods. Viņiem būs jāspēlē pēc iespējas labāk. Centīsimies parādīt labu basketbolu," preses konferencē teica Blūms.

Blūms šajā sezonā spēlē VTB Vienotās līgas komandā "Parma", un viņš šoreiz pirms izlases spēlēm Rīgā ieradās ļoti laicīgi.

"Man klubā ir latviešu treneris (Nikolajs Mazurs), kā arī komandai bija trīs nedēļu pauze. Tāpēc varēju ierasties ātrāk. Tāpat man bija līdz galam jānokārto Krievijas darba vīza," stāstīja valstsvienības kapteinis. "Izlases vadība parūpējusies, ka zāle un treneri bija pieejami, tāpēc varēju gatavoties šeit".