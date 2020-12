'Bucks' vienība uzstādījusi jaunu NBA trīspunktnieku rekordu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Milvoku "Bucks" otrdien realizēja 29 tālmetienus, uzstādot jaunu vienā spēlē trāpīto trīspunktnieku rekordu.

"Bucks" komanda ar rezultātu 144:97 (46:26, 37:25, 32:24, 29:22) viesos pieveica Maiami "Heat" basketbolistus.

Viesi jau spēles ievadā veica izrāvienu 21:3, tās pirmajās minūtēs noņemot jautājumus par mača iznākumu. Tiesa, laukuma saimniekiem nevarēja palīdzēt komandas līderis Džimijs Batlers, kā arī aizsardzības speciālists Andrē Igudala.

Savukārt viesu rindās 12 no 13 spēlētājiem trāpīja vismaz vienu tālmetienu. Bešā palika vien pēdējo divu gadu līgas vērtīgākais spēlētājs Jannis Adetokunbo, kurš 24 minūtēs atzīmējās ar deviņiem punktiem.

Komanda kopā realizēja 29 no 51 tālmetiena, bet visnaskāk tos izpildīja Drū Holidejs, kurš trāpīja sešus no desmit trīspunktniekiem, sakrājot 24 punktus. Par punktu vairāk bija Krisam Midltonam, kurš realizēja četrus no pieciem tālmetieniem.

"Heat" labā visvairāk punktus sakrāja Tailers Hiro, kurš atzīmējās ar 23 "ačiem" un septiņām rezultatīvām piespēlēm.

Iepriekšējais rekords piederēja Hjūstonas "Rockets" komandai, kas 2019. gada 7. aprīlī pret Fīniksas "Suns" trāpīja 27 no 57 tālmetieniem. Hjūstonas basketbolisti tovakar uzvarēja ar rezultātu 149:113.

Jau ziņots, ka Dāvis Bertāns otrdien bija nekļūdīgs no soda metienu līnijas un guva 20 punktus, taču viņa un Anžeja Pasečņika pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" komanda savā laukumā ar rezultātu 107:115 (26:31, 20:21, 27:31, 34:32) zaudēja Čikāgas "Bulls".