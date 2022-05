'Celtics' izlīdzina rezultātu NBA pusfināla sērijā pret 'Heat'

Neizšķirtu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas spēļu pusfināla sērijā ar Maiami "Heat" pirmdien panāca Bostonas "Celtics", kas savā laukumā izrādījās pārāka ar 102:82 (29:11, 28:22, 19:19, 26:30).

Cīņā par vietu finālā rezultāts sērijā kļuva 2-2.

Rezultatīvākais "Celtics" sastāvā ar 31 punktu bija Džeisons Teitams, kura kontā arī astoņas atlēkušās bumbas zem groziem un piecas rezultatīvas piespeēes. Peitons Pričards uzvarētāju rindās guva 14 punktus, bet Derika Vaita rēķinā 13 punkti, astoņas izcīnītas bumbas zem groziem un sešas rezultatīvas piespēles.

Viesu rindās pamatsastāva piecinieks kopā guva tikai 18 punktus, kamēr rezervisti - 64. Rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Viktors Aladipo, bet 14 punktus guva Dankans Robinsons.

Pirmajās astoņās mača minūtēs "Heat" spēja gūt tikai vienu punktu, bet no starta piecinieka spēlētājiem viesu rindās pēdējā ceturtdaļā laukumā neviens vairs nedevās. Kopumā viņi realizēja tikai septiņus no 36 metieniem no spēles.

Austrumu konferences fināla nākamais mačs trešdien notiks Maiami.

Kā zināms, Rietumu konferences finālā Latvijas basketbolista Dāvja Bertāna pārstāvētā Dalasas "Mavericks" vienība tiekas ar Goldensteitas "Warriors" komandu. Šajā sērijā ar 3-0 vadībā ir "Warriors".