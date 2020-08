'Celtics' pieveic čempionus; 'Nets' un 'Magic' iekļūst NBA izslēgšanas spēlēs

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Bostonas "Celtics" spēlētāji Džeilens Brauns un Džeisons Tatums piektdien sekmēja 122:100 uzvaru pār NBA čempioni Toronto "Raptors", neļaujot tai nodrošināt Austrumu konferences otrās vienības godu, bet bez Rodiona Kuruca pārstāvētās Bruklinas "Nets" izslēgšanas spēlēs iekļuva arī "burbuļa" mājiniece Orlando "Magic".

Toronto "Raptors" piekāpās Bostonas "Celtics" ar 100:122 (14:21, 23:31, 20:39, 43:31).

Brauns guva 20 punktus, Tatums pievienoja 18 un Kemba Volkers - 17 punktus "Celtics" labā. Tagad Bostonas klubs ar bilanci 46-23 ieņem trešo vietu Austrumos, atpaliekot no Toronto vienības, kurai ir 49 panākumi 69 mačos.

"Es nevēlos noteikt, kur ir mūsu spēju griesti, taču mēs ar katru dienu uzlabojam savu sniegumu un nevēlamies apstāties," teica Tatums.

"Celtics" varēja lepoties ar septiņiem spēlētājiem, kuri sakrājuši punktus ar divciparu skaitļiem, un ne reizi neļāva izvirzīties vadībā NBA otrai labākajai aizsardzības komandai, jau puslaikā panākot 52:37 un trešajā ceturtdaļā pārspējot "Raptors" ar 39:20.

Freds Vanvlīts Toronto rindās bija rezultatīvākais ar tikai 13 punktiem, bet izslēgšanas spēļu otrajā kārtā "Celtics" un "Raptors" varētu stāties pretī viena otrai, abām pusēm zinot, ka šī sērija var būt pavisam savādāka.

"Tā ir laba komanda," sacīja Tatums. "Mēs viņus droši vien redzēsim vēlreiz."

"Nets" un "Magic" vietu Austrumu konferences izslēgšanas spēlēs nodrošināja dažādos veidos.

Jau ziņots, ka Rodiona Kuruca pārstāvētais Bruklinas "Nets" pārspēja Sakramento "Kings" ar 119:106 (24:27, 39:26, 30:29, 26:24).

Kurucs šo maču sāka pamatpieciniekā, spēlē iesaistoties smagā uzbrucēja postenī, un laukumā pavadīja 30 minūtes un 37 sekundes, kuru laikā viņš guva astoņus punktus, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja un trīsreiz pārķēra bumbu.

Latvietis grozā raidīja vienu no trim trīspunktu un divus no trim divpunktu metieniem, kā arī vienu no diviem soda metieniem. Tāpat viņa rēķinā arī viena personiskā piezīme un +/- rādītājs +4.

Nākamo spēli "Nets" aizvadīs svētdien ar Losandželosas "Clippers".

Orlando klubs ar bilanci 32-38 arī bija iespēja uzvarēt, taču Filadelfijas "76ers" beigās izrādījās spēcīgāka ar 108:101 (25:23, 23:27, 29:29, 31:22).

Tomēr "Magic" sasniedza izslēgšanas spēles, sagaidot Vašingtonas vienības zaudējumu.

Kamerūniešu zvaigznei Džoelam Embīdam "76ers" rindās bija 23 punkti un 13 atlēkušās bumbas, kamēr Tobiass Heriss pievienoja 23 punktus un 15 atlēkušās bumbas, Els Horfords guva 21 un rezervists Aleks Bērks - 22 punktus.

"Magic" spēlēja bez kreisā ceļgala savainojuma dēļ zaudētās Austrālijas zvaigznes Bena Simonsa, taču "76ers" trenerim Bretam Braunam patika, ka Embīds uzlaboja spēli otrajā puslaikā.

"Es mīlu viņa fizisko pieeju. Komandai tas ir vajadzīgs, un tā pārtiek no tās," viņš teica. "Bija fiziska spēle, kādu mēs pirmajā puslaikā neko daudz nedemonstrējām."

Citā spēlē Memfisas "Grizzlies" pārspēja Oklahomasitijas "Thunder" ar 121:92 (25:37, 38:23, 32:18, 26:14), uzlabojot pozīcijas cīņā par astoto vietu Rietumos.

"Mēs esam iemācījušies spēlēt basketbolu 48 minūtes un vienkārši būt disciplinētiem, uzticēties komandasbiedriem un smagi strādāt laukumā," sacīja "Grizzlies" debitants Dža Morants.

Memfisas kluba aizsargs Dilons Brukss guva 22 punktus, kamēr Morants un Jonass Valančūns katrs sakrāja pa 19 punktiem, lietuvietim pievienojot arī 11 atlēkušās bumbas.

"Grizzlies" ar bilanci 33-37 noslēgs pamatturnīra sezonas spēles, tiekoties ar Austrumu konferences trīs labākajām komandām - Toronto, Bostonas un Milvoki klubiem.

Tikmēr "Thunder" Rietumos atkrita uz sesto vietu ar bilanci 42-26, vienas uzvaras tiesu aiz Jūtas "Jazz".

Sanantonio "Spurs" uzvarā pār "Jazz" ar 119:111 (36:27, 24:23, 36:34, 23:27) "Spurs" aizsargs Deriks Vaits guva 24 punktus, bet austriešu "centrs" Jākobs Peltls pievienoja 19 punktus un desmit atlēkušās bumbas.

"Spurs", cenšoties nodrošināt vietu izslēgšanas spēlēs līgas rekorda vērtajā 23.sezonā pēc kārtas, uzlaboja bilanci līdz 30-38 un ieņem desmito vietu ar divām uzvarām mazāk nekā vietu augstāk esošā Portlendas "Trail Blazers".

Džordans Klārksons bija rezultatīvākais "Jazz" rindās, nākot no rezervistu soliņa un gūstot 24 punktus.

Jau ziņots, ka piekto zaudējumu pēc kārtas piedzīvoja Vašingtonas "Wizards". Ņūorleānas "Pelicans" izrādījās spēcīgāka ar 118:107 (28:32, 26:24, 37:25, 27:26).

Pasečņiks šo maču pavadīja uz rezervistu soliņa.

Nākamo spēli "Wizards" aizvadīs svētdien, kad tiksies ar Oklahomasitijas "Thunder".

Sestdien laukumā dosies Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks", kas tiksies ar Austrumu konferences uzvarētāju Milvoki "Bucks".

NBA vienības pirms izslēgšanas spēlēm aizvada astoņus mačus, lai noskaidrotu galīgo vietu sadalījumu pirms izslēgšanas spēļu sākuma.

Gadījumā, ja komanda, kas Rietumu vai Austrumu konferencē ieņem astoto pozīciju un devītās vietas īpašnieci apsteidz ne vairāk par četriem panākumiem, tai nāksies spēkoties ar vietu zemāk esošo pretinieci. Abi šie klubi aizvadīs mini sēriju līdz divām uzvarām. Komandas, kas uzvarēs, iegūs pēdējo vietu izslēgšanas spēlēs.

NBA sezona ar 22 komandu līdzdalību no 30.jūlija turpinās "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.