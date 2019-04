'Celtics' savalda Adetokunbo, 'Warriors' sīvā cīņā pārspēj 'Rockets'

Svētdien tika uzsāktas divas Nacionālās Basketbola asociācijas (NBA) konferenču pusfināla sērijas, Bostonas "Celtics" pirmajā spēlē pieveicot regulārās sezonas čempionus Milvoku "Bucks" 112:90 (26:17, 26:33, 36:21, 24:19), bet Rietumu konferences favorītiem Goldensteitas "Warriors" ar 104:100 (28:19, 25:34, 30:23, 21:24) uzvarot Hjūstonas "Rockets".

Bostonas "ķelti" aizvadīja lielisku spēli aizsardzībā, vienai no līgas labākajām komandām uzbrukumā ļaujot gūt vien 90 punktus. Milvoku līderis Janiss Adetokunbo guva 22 punktus, tomēr trāpīja vien trešdaļu (septiņus no 21) no saviem metieniem no spēles.

Lai gan "Bucks" vienība jau pirmajā ceturtdaļā nonāca zaudētājos ar -11, mājinieki otrajā ceturtdaļā spēja atspēlēties un panākt neizšķirtu. Austrumu konferencē ar pirmo numuru izsētā komanda vadību gan ne reizi pēc spēles pirmās minūtes neatguva. Bostonas komanda otrajā puslaikā dominēja pilnībā un varēja svinēt pārliecinošu uzvaru.

"Celtics" labā Kairijs Ērvings guva 26 punktus un atdeva 11 rezultatīvas piespēles, bet Alam Horfordam 20 punkti, 11 atlēkušās bumbas, kā arī lielisks sniegums aizsardzībā. Adetokunbo lielākais palīgs ar 16 punktiem un desmit bumbām pie groziem bija Kriss Midltons.

Savukārt Oklendā "Rockets" līderis Džeimss Hārdens neizcēlās ar augstu precizitāti, bet tāpat guva 35 punktus (5/12 divpunktniekos, 4/16 trīspunktniekos, 13/14 soda metienos). "Warriors" aizsardzība vairākkārt nospēlēja agresīvi pret Hārdenu trīspunktu metiena fāzē, aizsargam pēc metiena izpildes krītot, bet nesagaidot pret sevi tiesnešu atzītu noteikumu pārkāpumu.

Spēles dalībnieki tās laikā pietiekami bieži iesaistījās diskusijās ar soģiem, par ko tika piešķirtas četras tehniskās piezīmes. "Rockets" saspēles vadītājs Kriss Pols divu tehnisko pārkāpumu dēļ tika aizsūtīts uz ģērbtuvēm četras sekundes pirms spēles beigām.

Mājinieku rindās 35 punktus guva Kevins Durants, bet Stefens Karijs bija komandas otrais rezultatīvākais spēlētājs ar 18 punktiem. Viesu labā Hārdenam izpalīdzēja Ēriks Gordons, kurš sakrāja 27 punktus.