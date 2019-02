Dāvis Bertāns apliecina vēlmi palīdzēt Latvijas izlasei Pasaules kausā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Sanantonio "Spurs" latvietis Dāvis Bertāns apliecinājis, ka šovasar gatavs steigties palīgā Latvijas valstsvienībai, ja tā iegūs ceļazīmi uz Pasaules kausu.

Latvijas basketbolistiem februārī gaidāmas divas noslēdzošās un tik svarīgās spēles Pasaules kausa atlasē - mājās pret Spāniju un viesos pret Melnkalni. Uzvara abos mačos nodrošinās Latvijai ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru, bet to var iegūt arī ar uzvaru Melnkalnē vismaz ar 10 punktu pārsvaru.

Bertāns pagājušajā vasarā palīdzēja Latvijas izlasei Pasaules kausa atlases mačos, tomēr NBA sezonas laikā nevar steigt palīgā. Tagad Bertāns jau laicīgi izteicies, ka dosies uz Pasaules kausu, ja Latvija tajā spēlēs.

2019. gada Pasaules kausa finālturnīrs 31. augustā sāksies piecās Ķīnas provincēs astoņās pilsētās. 32 pasaules vadošās basketbola komandas par titulu cīnīsies līdz 15. septembrim.

#TBExclusive | @basketbols, providing they punch ticket to the @FIBAWC 2019, are going to be leveraged by the services of @DBertans_42. There is "no way he's missing the World Cup." 🤓 pic.twitter.com/zvSlUkODHI