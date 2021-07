Dāvis Bertāns: Latvijas izlasē jūtamas svaigas izmaiņas un cita pieeja

Kad sezona aizvadīta bez nozīmīgām traumām un arī nav jārisina jautājumi ap jauno līgumu, spēlēt izlasē vienmēr bijis nozīmīgi, otrdien Latvijas Basketbola savienības (LBS) rīkotajā preses konferencē pirms Latvijas valstsvienības dalības 2023.gada Pasaules kausa priekškvalifikācijas turnīra spēlē sarunā ar žurnālistiem teica Dāvis Bertāns.

Latvijas vīriešu valstsvienība pirmdien aizvadīja pirmo treniņu, sākot gatavoties no 7. līdz 13. augustam Rīgā paredzētajam 2023.gada Pasaules kausa izcīņas priekškvalifikācijas turnīram.

Bertāns pēdējo reizi izlases kreklu uzvilka pirms trim gadiem, bet šovasar viņam pa seniem laikiem atkal būs tāda iespēja. Pie tam kopā ar brāli Dairi. Jaunākais no brāļiem Bertāniem pagaidām gan trenējas pēc individuāla plāna, jo jūnija izskaņā guva apakšstilba muskuļa savainojumu. Šī iemesla dēļ viņš palīgā uz izlasi uzaicinājis fizioterapeitu Masimo Simonetu, ar kuru iepriekš sastrādājās arī Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandā Sanantonio "Spurs".

Basketbolists neslēpa, ka arī viņš pats sedz daļu no summas, kas LBS jāmaksā par speciālista nolīgšanu.

"Ar viņu biju sastrādājies arī pirms vēl devos uz Serbiju, kā arī "Spurs" komandā. Kad mani aizmainīja uz Vašingtonas "Wizards", sapratu, ka ir pienācis laiks vairāk rūpēties par savu ķermeni. Manuprāt, sadarbība arī iepriekš bija laba, tāpēc lēmums likumsakarīgs," skaidro viens no labākajiem tālmetienu izpildītājiem NBA.

Bertāns Latvijas izlasē Pasaules kausa priekškvalifikācijas turnīra spēlēs būs vienīgais NBA spēlētājs. Viņš uzsvēra, ka lēmumu pieņēmis pats personīgi. Aprunāties ar pārējiem NBA pārstāvjiem no Latvijas nav izdevies, taču viņš nevienu nenosoda, jo katram ir savi apstākļi, kas piespiež pieņemt individuālus lēmumus.

"Tāds punkts līgumā varbūt nav daudziem spēlētājiem, bet man bija svarīgi tajā iekļaut "Love for the game" atrunu. Proti, basketbolu varu spēlēt jebkurā pasaules malā neatkarīgi no kalendārā mēneša," savu nostāju par spēlēšanu izlasē atklāj Bertāns. "Ja vasarā nav jārisina līguma jautājumi vai nemoka traumas, vienmēr esmu gatavs pārstāvēt Latvijas izlasi."

"Katram ir sava situācija un arī man tādas ir bijušas. Īsti nevari saprast - vari vai nevari spēlēt izlasē. Šādos gadījumos katram ir jāpieņem individuāls lēmums. Nešaubos, ka katrs to arī ir izdarījis," pārliecināts ir Bertāns. "Rodionam bija ne pārāk veiksmīga sezona. Tikmēr Kristapam ir traumas. Pilnībā saprotu viņu lēmumus."

Rūjienā dzimušais basketbolists neslēpa, ka rehabilitācijas process būtībā jau ir beidzies. Tagad mēreni jāmēģina atgriezties pilnvērtīgā treniņu procesā, kas vairākiem izlases spēlētājiem bijis jau kopš jūnija beigām.

"Treniņos atgriezīšos pakāpeniski un vadīšos pēc iekšējām sajūtām. Vēl pirms priekškvalifikācijas spēlēm apskatīsimies kāda ir situācija ar kāju, bet viss atkarīgs no rezultātiem. Pēc tam arī tiks pieņemti tālākie lēmumi."

Bertāns "Arēnā Rīga" savu pēdējo spēli aizvadīja pirms trim gadiem, kad Latvijas izlase pēdējā pārbaudes spēlē pirms dalības 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijā ar 71:79 piekāpās Krievijai.

"Kādu laiciņu nav sanācis spēlēt "Arēnā Rīga". Ilgojos pēc tam sajūtām. Ceru, ka tribīnēs varēs būt pēc iespējas vairāk fanu," saka basketbolists. "Atminos, ka pēdējās spēles izlasē aizvadīju Zviedrijā un Ukrainā."

Lai arī Bertāns vēl nav pilnībā iesaistījies izlases treniņos, pirmos iespaidus par galveno treneri itāli Luku Banki jau izdevies iegūt.

"Jūtamas svaigas izmaiņas un cita pieeja. Ar pašmāju treneriem izveidojas vēsture, kas ir neizbēgami. Konkrētus cilvēkus nenosaukšu, tur katram ir izveidojušās savas attiecības. Trenerim nākot no malas, visiem ir vienlīdzīgas iespējas tikt sastāvā, kā arī izcīnīt minūtes, kas ir patīkami," uzsver Bertāns.

Pagājušā gada novembrī Bertāns ar "Wizards" parakstīja piecu gadu līgumu par kopējo summu 80 miljoni ASV dolāru. Karjeras lielākais līgums nav sekmējis motivācijas zudumu. Bertāns norādīja, ka pietiek uzspēlēt basketbolu ar brāli, pēc tam uzreiz ir īpaši liela motivācija doties laukumā.

2023.gada Pasaules kausa izcīņas priekškvalifikācijas turnīrā "Arēnā Rīga" Latvijas valstsvienība sacentīsies ar Rumānijas (7. un 11.augustā) un Baltkrievijas izlasi (8. un 12.). Pēc divu apļu turnīra divas labākās komandas novembrī turpinās cīņu par ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru, kas 2023.gada septembrī notiks Japānā, Indonēzijā un Filipīnās.

Gatavošanās posmā paredzētas pa vienai treniņspēlei un pārbaudes spēlei ar Šveices (atklātā pārbaudes spēle 25.jūlijā) un Slovākijas (1.augustā) izlasēm.

Latvijas izlases kandidāti dalībai 2023.gada Pasaules kausa priekškvalifikācijas turnīrā:

Jānis Strēlnieks, Kristers Zoriks, Aigars Šķēle, Dairis Bertāns, Dāvis Bertāns, Rihards Lomažs, Artūrs Kurucs, Artis Ate, Artūrs Strautiņš, Ojārs Siliņš, Rolands Šmits, Andrejs Gražulis, Klāvs Čavars, Mārtiņš Meiers, Verners Kohs, Anrijs Miška, Rinalds Mālmanis.