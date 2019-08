Dāvis Bertāns vērtēs prasmīgākos 'dankerus' 'Krastu mačā'

Šogad ikgadējā diennakts basketbola turnīra "Krastu mačs" bumbas triekšanas grozā no augšas jeb "slam dunk" konkursa žūrijai pievienosies Nacionālās Basketbola asociācijas (NBA) spēlētājs Dāvis Bertāns, kurš kopā ar Andžeju Pasečņiku, Kasparu Kambalu un Guntu Baško vērtēs Latvijas un ārzemju basketbolistu prasmi tricināt grozu, informēja organizatori.

"Slam dunk" konkurss risināsies turnīra pirmajā dienā – 17. augustā plkst. 13.00.

"Krastu mača" ietvaros notiekošā "Sportland Slam Dunk" konkursa laikā Bertānam kopā ar pārējem žūrijas locekļiem būs jāizlemj, kurš no dalībniekiem plūks uzvaras laurus un saņems galveno balvu –1400 eiro. Šogad šī konkursa dalībnieku sastāvs ir īpaši spožs - viņu vidū būs Latvijas pārstāvis un viens no pasaules labākajiem "dankeriem" Kristaps Dārgais, viens no spilgtākajiem "dankeriem" pasaulē Isaija Rivera un divkārtējais šī konkursa uzvarētājs lietuvietis Gedimins Žitlinsks. Tāpat konkursā piedalīsies basketbolisti no ASV un Lielbritānijas – Konors Bārts, Maksvels Pīrss un Sīdžejs Čempions.

17. un 18. augustā laukumā pie Kongresu nama Rīgas svētku un Ostas svētku ietvaros notiks jau desmitais diennakts basketbola turnīrs "Krastu mačs".